"Soovisin talle omalt poolt õnne, jaksu ja jätkuvat tervist!," teatas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

Möödunud aastal, kui Rüütel tähistas 90. juubelit ütles Kaljulaid õnnesooviks: "Väga hea meel on, et meil on võimalik teie säravaid silmi näha ja mõelda selle peale, kui palju teie olete Eesti rahvale toeks olnud ja eneseusku sisendanud."