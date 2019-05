Washingtonis toimunud pressikonverentsil esitleti mudelit Blue Moon kosmoselaevast, mis peaks aastaks 2024 toimetama Kuule ka inimesed. Enne seda on maanduriga kavas kahe lennuga Kuule toimetada vajalik tehnika, näiteks vahendid teadlastele, sateliidid ja sõidukid, vahendavad BBC ja axios.com.

Blue Origini eesmärgiks on saata Blue Moon Kuu lõunapoolusele, sest seal asuvatest kraatritest on Kuule saadetud kosmosesondid leidnud jääd. Sellest jääst saadud vett saaks kasutada vesiniku tootmiseks, mida saaks omakorda kasutada tulevikus kosmoselaevade kütusena kaugemale Päikesesüsteemi suunduvatel missioonidel.

Blue Origini Kuu-maandur on lisaks kauba transportimisele võimeline haldama kuni nelja isejuhtivat sõidukit ning saatma satelliite Maa orbiidile.

"Aeg on Kuule naasta, ja seekord jäädavalt," ütles Bezos esitlusel, kuhu olid teiste seas kutsutud ka NASA ametnikud.

Axios.com hinnangul oligi esitlus korraldatud eelkõige NASA-le demonstreerimaks, et Blue Originil on NASA plaanitava Kuu-missiooni jaoks vajalik tehnika olemas. Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi administratsioon ütles märtsis, et nende plaanides on taas inimene Kuu pinnale viia aastaks 2024, mis on ka Blue Origini Kuu-projekti tähtaeg.

Bezos on ise NASA plaanide kohta öelnud, et inimese taas Kuule viimine on väga õige mõte ning et tema ettevõte saab NASA-t selles aidata.

Bezos ütles esitlusel, et Blue Origini eesmärgiks on Kuule pääsetavuse parendamine, mis on osa laiemast tulevikuvisioonist, kus inimesed elavad ja töötavad avakosmoses.

"Praegu on kosmos huvitavate asjade tegemiseks liiga kallis, sest seal pole taristut," ütles Bezos esitlusel ning näitas pilte isemajandavatest kosmosekolooniatest, kus oleks olemas nii inimesed, loomad kui rohelus.

Bezos on ka varem öelnud, et tema ettevõtte Blue Origin eesmärk on luua tulevik, kus miljonid inimesed elavad ja töötavad kosmoses.