Mõttekoja Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) raporti kohaselt ei maksa veebihiid Amazon ka uute maksureeglite alusel juba teist aastat järjest üthegi senti föderaalset tulumaksu.

Tänu uuele seadusele (Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)) on Amazonile kehtiv föderaalse tulumaksu kohustus 21 protsenti varasema 35 protsendi asemel. Kuid tänu erinevate maksusoodustuste ja muude võimaluste kasutamisele ei maksa ettevõte, mis teenis 2018. aastal 11,2 miljardit dollarit, üldse föderaalset tulumaksu, vahendas Yahoo Finance.

ITEP-i föderaalse maksupoliitika direktor Steve Wamhoff nentis, et hetkel on väga raske analüüsida, kuidas Amazonil selline asi õnnestub ja milliseid maksusoodustusi ja võtteid suurettevõte oma maksustrateegias ära kasutab.

2017. aastal teenis Amazon 5,6 miljardit dollarit kasumit ja ka siis maksti föderaalset tulumaksu null dollarit.

Amazon pressiesindaja teatas kommentaariks, et ettevõte maksab nii USA-s kui ka teistes riikides kõik kohustuslikud maksud.

Ettevõtte edukas maksustrateegia jätkub seega ka ajal, mil näiteks president Donald Trump on häälekalt kritiseerinud Amazoni ja selle juhti Jeff Bezost. Trump on lubanud ka, et tema uus maksuseadus sulgeb sellised augud, mida Amazon ja teised suurettevõtted kasutavad, kui Wamhoffi hinnangul pole ilmselgelt seda juhtunud.

Wamhoffi sõnul on see järjekordne olukord, kus presidendi retoorika on vastuolus tema administratsiooni ja otsuste tegeliku mõjuga. Eksperdi hinnangul on lõppkokkuvõttes tulemuseks vähenev maksutulu. "Me ei näe seda, et suurkorporatsioonid hakkaksid äkki rohkem makse maksma. Me näeme seda Amazoni juhtumi puhul."

Maksutulu vähenemine on suurendanud riigieelarve defitsiiti veelgi ning USA riigivõlg on kasvanud juba üle 22 triljoni dollari.

Amazoni juhti ja omanikku Jeff Bezost peavad meedia ja analüütikud hetkel maailma rikkaimaks inimeseks. Trumpi ärritab Bezos ilmselt ka seetõttu, et Amazoni juhile kuuluv ajaleht Washington Post on olnud Trumpi-kriitiliste väljaannete esirinnas.