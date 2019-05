Rändlindude päeval märkasid vaatlejad 170 liiki linde.

Rahvusvahelisel rändlindude päeval toimunud tornide linnuvaatlusel panid 172 osalejat 26 tornis kokku kirja 170 liiki linde, mis on tornide linnuvaatluspäeva kõigi aegade teine tulemus. Kõige rohkem linnuliike vaadeldi Pärnumaal Kabli tornis – 112 liiki. Üheksa aasta jooksul on see juba viies kord, kui Kabli saab kõige linnurikkama torni tiitli. Järgnes mullu kõige liigirikkamaks torniks osutunud Tartumaal asuv Ilmatsalu torn 93 liigiga.

Just Kablis jäid linnuvaatlejatele silma ka kõige põnevamad liigid nagurabapistrik, vaenukägu ja valgetiib-viires. Mitmel pool nähti juba ka hiliseid saabujaid nagu piiritajat, käosulast, aed-põõsalindu, peoleod ja karmiinleevikest.

"Mul on hea meel, et hoolimata varahommikul paljudes kohtades olnud paksule udule kogunes linnuhuvilisi 26 torni – see on selle vaatluspäeva uus rekord," lausus Eesti ornitoloogiaühingu juhataja Margus Ots.

"Kogenud linnuvaatlejate juhendamisel said huvilised uusi teadmisi lindude rände kohta ning selgeks nii mõnegi uue linnuliigi. Minu suur tänu kõikidele juhendajatele ja osalejatele," lisas ta.

Eesti ornitoloogiaühing korraldab tornide linnuvaatluspäeva 2011. aastast. Tänavu tähistati vaatluspäevaga looduskaitsekuu "Igaühe loodushoid" algust ning see toimus koostöös Estbirdingu ja Linnuvaatlejaga; vaatluspäeva toetas keskkonnaamet. Kõikide tulemustega saab tutvuda ornitoloogiaühingu veebilehel.