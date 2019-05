Eesti saatkond USA-s avas Euroopa päeva puhul külastajatele uksed

Paljud Eesti saatkonna külastajad nägid esimest korda elus, kuidas vokiga lõnga kedratakse. Eriti huvitav oli see pisematele külastajatele, kes said pehmet lambavilla ka katsuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti rahvariideid peeti ilusateks ja paar avatud uste päevale tulijat mäletas neid isegi ajast, kui nad Tallinna külastasid.

"Ma olen tegelikult olnud kaks korda Eestis, Tallinnas ja mulle väga meeldis see linn, maa, ajalugu. Seega, ma väga tahtsin tulla saatkonda vaatama," ütles külastaja Barbara.

Tantsutrupp Pillerkaar õpetas ameeriklastele ka Eesti rahvatantsu.

Külastaja Robbie oli aga eriti võlutud Mari Kalkuni muusikast. "See oli väga võimas. Mulle tundus, et see puudutas. See näitas justkui paranemist. Ma ei saanud sõnadest aru, kuid samastusin nende tunnetega," ütles ta.

Euroopa päeva tähistamiseks avavad saatkonnad oma uksed igal aastal. Tänavu oli pidupäev aga lähenevate Euroopa Parlamendi valimiste tõttu isegi veelgi olulisem. Eesti saatkond oli muuhulgas avatud ka hääletamiseks.