Eesti bensiinihind on Euroopa Liidu riikide keskmise taseme lähedal, selgub Euroopa Komisjoni koostatud statistikast.

Eelmisel esmaspäeval oli Eesti bensiini 95 keskmine hind 1,425 eurot liitri kohta, mis on 28 liikmesriigi võrdluses suuruselt 13. hind.

Kõige kõrgema hinnaga müüdi oktaanarvuga 95 bensiini Hollandis (1,722 eurot/liiter), järgnesid Taani (1,685), Kreeka (1,651), Itaalia (1,628) ja Soome (1,590).

Euroopa Liidu kaalutud keskmine hind oli eelmisel nädalal 1,487 eurot liitri kohta.

Kõige madalamad bensiinihinnad olid Bulgaraias (1,111 eurot liitri kohta), Poolas (1,217) ja Rumeenias (1,223). Lätis oli bensiini 95 hind 1,313 ja Leedus 1,252 eurot liitri kohta.

Eesti bensiini hinnast moodustavad maksud 56 protsenti. Ida-Euroopa riikidest on bensiinihinnas maksude osakaal kõrgem ainult Sloveenias (58 protsenti) ja Horvaatias (57 protsenti), samal tasemel on see Tšehhis. Euroopa Liidu kaalutud keskmine maksude osakaal bensiini hinnas oli 59 protsenti.

Aktsiiside osakaal Eesti bensiinihinnas oli 0,563 eurot liitri kohta, mis on EL-i keskmise lähedal. Kõrgeim on see Hollandis - 0,796 eurot liitri kohta, madalaim Bulgaarias - 0,363 eurot liitri kohta.