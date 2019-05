Kumari looduskaitsepreemia pälvis Marju Kõivupuu

Preemia anti üle looduskaitsekuu avamisel Tallinna botaanikaaias, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavuse looduskaitsekuu teema on "Igaühe loodushoid". See tähendab igaühe vabatahtlikke ja teadlikke tegusid, mis aitavad kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele.

Looduskaitsekuul kutsub keskkonnaamet huvilisi koos matkajuhtidega loodust avastama. Vastne Kumari preemia laureaat Marju Kõivupuu soovitab looduskaitsekuul kõigil tarbida vähem ja mõtestatult, et mitte toota prügimägesid.

"Me oleme hakanud viimase 30 aasta jooksul väga palju kasutama sünteetilist materjali, pakendit ja kasutama ka sellist kaupa, mis ei kesta ajas kuigi kaua. Võib-olla peaks minema seda teed. Mis mind ennast häirib, on see, kui poodides juba lastele ulatatakse maast madalast juba kilesse pakitud neid plastmassist vidinaid, mis on pisikesed, mille vastu kaob huvi nädalatega. Nii, et ma arvan, et me saaksime just vähem tarbides muuta meie keskkonda paremaks," selgitas Kõivupuu.