Nukuteater jäi mullu mitmesaja tuhande euroga miinusesse

Sihtasutus Nuku jäi eelmisel aastal üle 246 000 euroga miinusesse, selgub teatri 2018. aasta aruandest. Nuku juhi Joonas Tartu sõnul on see suuresti seotud hiljuti valminud teatrikompleksi jaoks tehtud investeeringutega, mida hakatakse nüüd igal aastal kulumisse kandma.

2017. aastal jäi SA Nuku 229 307 euroga kasumisse, mullu aga oli kahjum 246 382 eurot.

Aruandest ilmneb, et teater sai aasta jooksul üle 3,5 miljonit euro tulusid, millest 2,6 miljonit eurot tuli annetustest ja toetustest ning ligi 936 000 eurot ettevõtlusest. Kulusid oli ligi 3,8 miljonit eurot, millest tööjõule kulus 1,95 miljonit eurot ja tegevuskuludele 1,67 miljonit eurot.

Joonas Tartu ütles ERR-ile, et miinusest suur osa on kulum - paar aastat tagasi valminud teatrikompleksi jaoks tuli teha suuri investeeringuid ja nüüd hakatakse neid igal aastal kulumisse kandma.

"Muidugi võiks teatrite puhul olla, et iga-aastaselt oleks kulum nullis või lausa plussis, aga tegelikult ei ole see ikkagi võimalik. Kõik teatrid on töötanud viimased aastakümned nii, et elatakse ja elatakse ning mingil hetkel toimub suurem renoveerimine ja investeerimine. Nii sai kunagi Rakvere teater korda, said korda Ugala, draamateater, nukuteater. Nüüd järgnevad aastad kanname seda kõike, mis sai ostetud, kulumisse ja see tekitab kogu aeg miinust," selgitas ta.

Teatrijuhi sõnul oli osa eelmise aasta miinusest ka reaalne ehk tegevuslik ja selle põhjuseks tõi ta teatri kasvamisaja. Kompleks valmis 2016. aasta lõpus ning edasistel aastatel on toimunud praegustesse mahtudesse sisseelamine ja sobitumine. Kuna lisandus üks suur saal, tuli kiirendatud korras sinna repertuaar tekitada, rohkem suure saali lavastusi teha, mis on aga kulukamad.

Lisaks tuli muutunud olukorrale vastavaks kohandada kogu organisatsiooni struktuuri.

"Kolmas põhjus on, et selle uue saali valmimine kõikide oma tingimustega on tinginud ka ülejäänud kompleksi ülevaatamise. Kui juurdeehitus valmis, siis muule kompleksi osale, nii muuseumiosale kui Lai 1 majale otsest investeeringut ette nähtud ei olnud. Saime küll üldise juurdeehituse käigus Lai 1 maja publikuruume sanitaarremondi korras RKAS-i abiga natuke värskendatud, aga selle jaoks, mis puudutab teatrisaalides olevat infrastruktuuri, tehnikat ja kõike seda, investeeringut ei olnud. Samas on need asjad, mida on tükkhaaval keerulisem või mõttetum ära teha, pigem korraga ära teha ja siis ta hakkab kohe kasutegurit välja andma," rääkis Tartu.

Ta lisas, et teatritegevusele mõjub see, kui jupphaaval hoonet korrastada, destruktiivselt ja seetõttu tehti mõned suuremad tööd ära korraga, seda nii varasemate perioodide väiksese tulemi kui ka selle aasta arvelt. Nii saab teater rohkem sisule keskenduda.

Kultuuritöötajate miinimumpalga tõus survestab omatulusid teenima

Nuku juht tõdes, et teatrid on üldiselt väga hästi rahastatud ja tal ei ole selle koha pealt riigile etteheiteid, kuid kultuuritöötajate miinimumpalkade tõus, mis on kahtlemata väga tähtis ja õige, on samas tekitanud suure surve omatuludele, sest paljude inimeste töötasu tuleb tõsta ning katma peab selle omatulude arvelt.

"Omavahendite osakaal palgafondis on aina kasvanud ja see paneb meid keerulisse olukorda," ütles Tartu.

Teise probleemina tõi ta välja, et vabakutseliste kultuuritöötajate miinimumtasu tõusu riik ei kata, kuid vabakutselised soovivad õigustatult samuti palgakasvu. Võrdsust ja tasakaalu püüavad teatrid hoida samuti omavahendite arvelt.

"Eelarved on pingelised," nentis teatrijuht.

2018. aastal esietendus nukuteatris 11 uuslavastus ja anti 640 etendust, mida külastas 88 872 vaatajat. 2017. aastal antud 625 etendusel oli vaatajaid 75 386.

Kasvas ka muuseumi külastajate arv: 2017. aastal oli neid 16 155, mullu aga 21 618.