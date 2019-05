Varem kuulitõukajana rohkelt medaleid võitnud ja 2011. parlamenti valitud Olsen on ostnud reklaamipinda maailma suurimaks pornosaidiks peetud Pornhubis, kirjutavad ajaleht Politiken ja Yle.

Pornolehel vilkuvas reklaamis kannab Olsen siiski ülikonda, küll on aga tema pildile lisatud lause "Når du er færdig med at gokke, så stem på Jokke", mida võib üldiselt tõlkida kui soovitust pärast eneserahuldamise lõpetamist Jokke poolt hääletada.

Olsen põhjendas ebatavalist reklaami sellega, et poliitikutel tuleb teha kampaaniat seal, kus taanlased käivad. "Mõtleme, kus kodanikud on. Statistika kohaselt vaatavad paljud taanlased pornot. Pool internetist koosneb pornost," nentis poliitik.

Rahvasaadik ütles ringhäälingule DR antud intervjuus (lisatud video), et ta ei usu, et tema tõsiseltvõetavus selle reklaami tõttu tagasilöögi saab. "Küll juba rahvas teab, et olen tõsiselt võetav poliitik," märkis ta.

Taani parlamendivalimised toimuvad 5. juunil.