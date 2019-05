Mustpeade maja omandivaidlus seisab kuus aastat pärast kohtuotsust lahenduseta

2013. aastal jättis Tallinna ringkonnakohus muutmata varasema halduskohtu otsuse, millega tühistati valitsuse korraldus anda Mustpeade maja mustpeade vennaskonnale. Sama aasta novembris ei võtnud riigikohus valitsuse kaebust arutlusele ja nii sai linn omandivaidluses lõpliku võidu.

Valitsus pidi kohtuotsuse kohaselt linnavolikogu ettepaneku maja tagastamata jätta uuesti läbi vaatama ja ehkki vahepeal on kätte jõudnud 2019. aasta, pole lahenduseni jõutud senini.

"Mustpeade kaasuse osas ei ole vahepealsel ajal olulisi edasiminekuid olnud. Teeme jätkuvalt tööd kõiki osapooli rahuldava lahenduse leidmiseks," ütles riigihalduse minister Jaak Aab ERR-ile.

Tema sõnul on rahandusministeerium analüüsinud erinevaid lahendusvariante, sealhulgas kutsunud üles osapooli omavahel kokku leppima.

"Riigihalduse ministri initsiatiivil toimunud kohtumistel Tallinna linna ja mustpeade vennaskonna esindajate vahel on proovitud leida osapooli rahuldavat kompromissi. Mõlemad pooled on esitanud omapoolse nägemuse probleemi lahenduskäigust, kuid kokkuleppele jõutud ei ole," nentis Aab.

Ministri sõnul on arutluse all omandireformi aluste seaduse muutmine selliselt, et valla- või linnavalitsusel oleks õigus ise omavalitsusüksuse valduses oleva õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või tagastamata jätmise osas otsustada. Selliseks varaks on näiteks haldushoone, korrakaitse-, kultuuri- või sotsiaalobjekt.

"Mustpeade maja kontekstis läheks otsustuspädevus Tallinna linnale. See eeldab aga poliitilist kokkulepet ning täna sellist otsust tehtud ei ole," lausus riigihaldusminister.

2017. aastal tegi rahandusministeerium ettepaneku võtta Mustpeade maja tagastamise küsimus omandireformi komisjoni töökavva. Komisjon ei ole senini aga selle teemani jõudnud ning teada pole veel seegi kas komisjon üldse tööd jätkab.

"Valitsuskomisjonide jätkamise küsimus tuleb tõenäoliselt arutlusele lähiajal," lausus Aab.

Omandireformi komisjoni koosolekutel osalenud Tallinna abilinnapea Eha Võrk ütles, et seal on keskendutud teistele, rohkemaid inimesi puudutavatele teemadele nagu sundüürnike probleemid, mis on ka täiesti arusaadav. Mustpeade maja tagastamine pole paraku komisjoni liikmetele sedavõrd huvipakkuv küsimus.

Ta meenutas, et kui regionaalhaldusminister oli veel Janek Mäggi ja koos mustpeade esindajatega käidi linnavalitsuses, ei jõutud kokkuleppele, sest vennaskonna ja linna huvid ning ettepanekud olid väga erinevad.

Kuna praegune valitsus alles pandi paika, ütles Võrk, et ootab põnevusega, mismoodi Mustpeade maja osas edasi liigutakse. Kui riik muudaks omandirreformi aluste seadust, nii et Tallinna linn saaks maja osas pädevuse ise otsus teha, oleks see Võrgu sõnul väga rõõmustav.

"Saaksime patiseisust välja ja läheksime vastu vaidlustele, lähevad need siis, kuidas lähevad," lausus ta.

Abilinnapea loodab, et muutusi võiks oodata aasta jooksul.

"Siin on vist õige öelda, et tark ei torma. Ootame linnas, kuni meid jutule võetakse, kutsutakse komisjon kokku ja seal kindlasti uuesti tõstatan selle teema," ütles Võrk.