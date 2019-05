Valitsuse plaan: põhikooli eksamitega saab kodakondsust taotleda

Valitsus kiitis neljapäeval heaks oma saja päeva plaani, kus sidusa ühiskonna eesmärkide seas on kirjas ühe punktina, et põhikooli lõpus saab sooritada ühiskonnaõpetuse tasemeeksami, mida saab koos eesti keele lõpueksamiga kasutada kodakondsuse taotlemisel.

Saja päeva plaani üldeesmärgi "Sidus ühiskond" all on punktis 3.30 kirjas: "Korraldame kõigile soovijatele põhikooli lõpus riikliku tasemeeksami ühiskonnaõpetuses, mis on võrdsustatud kodakondsuseksamiga. Lisaks sellele toimub eesti keele lõpueksam (sh eesti keel teise keelena). Mõlema eksami positiivsel sooritamisel on võimalik seaduses sätestatud nõuete täitmisel taotleda isikul Eesti kodakondsust."

Haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo selgitas ERR-ile, et plaani järgi on ühe valikeksamina võimalik sooritada ühiskonnaõpetuse eksam, mille lisana saab sooritada kodakondsuse taotlemiseks vajaliku eksami. "Selle eduka sooritamise puhul saab eksamineeritav kasutada eksamitulemusi kodakondsuse taotlemisel," ütles ta. "Vene õppekeelega põhikoolide õpilased teevad eesti keele teise keelena eksamit, mille edukal sooritamisel ehk vähemalt 60 punkti saavutamisel väljastatakse õpilasele eesti keele B1 tasemetunnistus, millega saab samuti kodakondsust taotleda."

Plaani järgi ei pea õpilane edaspidi ilmtingimata valikeksamina sooritama ühiskonnaõpetuse eksamit, vaid selleks koostatakse vastava sisuga test, mis oleks võrdsustatud kodakondsuse eksamiga, selgitas Hollo.

Hollo sõnul seisneb muudatuse idee selles, et muuta kodakondsuse taotlemise tingimuste täitmine noortele mugavamaks ning kättesaadavamaks.

"See toetab valitsuskoalitsiooni eesmärke kodakondsuse teemal. Riigi ja ühiskonna toimimise mehhanismide mõistmine ja Eesti vabariigi põhiseaduse tundmine on oluline iga Eesti elaniku jaoks ning põhikooli ülesanne on toetada õpilase kujunemist aktiivseks ning vastutustundlikuks kogukonna- ja ühiskonnaliikmeks," ütles ta.

Vastava sisuga eelnõu plaanib haridus- ja teadusministeerium esitada valitsusele augustis.

Praegu peab õpilane põhikooli lõpetamiseks sooritama kaks kohustusliku eksamit eesti keeles ja matemaatikas ning ühe eksami omal valikul.