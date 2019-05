Saja päeva plaanis on iga prioriteedi all valitsusliidu leppest lähtuvad ülesanded koos vastutava ministri ja täitmise kuupäevaga. Valitsuse sada päeva täitub 8. augustil ning perioodi hõlmavas plaanis on 58 ülesannet.

Dokumendi parema loetavuse huvides vajuta nupul TEXT

Peresõbralik Eesti on selline riik, kus inimesed tunnevad ennast turvaliselt ja kindlalt, et just siin luua oma pere. Esimese saja päeva jooksul on näiteks plaanis liikuda edasi noortele peredele oma kodu soetamise võimaluste parandamisega. Samuti peab juuliks valmima tegevuskava lähisuhtevägivalla ennetamiseks.

Sidusa ühiskonna liikmed tunnevad end ühiskonnaellu kaasatuna ning seal on kõikide inimeste põhiõigused ja -vabadused võrdselt tagatud. Plaanis on muu hulgas ettepanekute esitamine pikaajalise hoolduse ja erivajadusega inimeste poliitikate rahastamiseks ning digiregistratuuri kasutuselevõtt piirkondlikes kesk- ja üldhaiglates. Samuti on esimese saja päeva plaanis seaduseelnõu, mis võrdsustaks põhikooli ühiskonnaõpetuse eksami kodakondsuseksamiga.

Teadmistepõhine majandus tähendab, et riik toetab tarka majandust, mille vundamendiks on teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon. Saja päeva plaanist leiab näiteks e-residentsuse 2.0 tegevuskava ja Eesti krati ehk tehisintellekti tegevuskava loomise. Samuti koostatakse analüüs ja ettepanekud, kuidas toetada välis-tippspetsialistide Eestisse saabumist ja siin töötamist.

Tõhus valitsemine tähendab, et inimestele ja ettevõttele on riigiga suhtlemine lihtne ja sujuv, ilma liigse bürokraatia ja halduskoormuseta. Selle raames peavad esimese saja päevaga valmima ettepanekud riigiametite konsolideerimiseks ning ka riigireformi tegevuskava aastani 2023. Lisaks leiab ülesannete seast ettepanekud rahapesu vastaste reeglite parandamiseks ning poliitilise välireklaami piirangute kaotamise eelnõu.

Vabas ja kaitstud riigis tunnevad inimesed end turvaliselt – see tähendab ka Eesti nägemist osana rahvusvahelisest kogukonnast. Saja päeva jooksul valmivad otsused Eesti osaluse jätkamise kohta operatsioonidel Malis ja Afganistanis, samuti ettepanekud uue siseturvalisuse arengukava koostamiseks. Lisaks koostatakse analüüs ja ettepanekud piiri valvamise tugevdamiseks.

Lisaks saja päeva plaanile koostatakse detailne valitsuse tegevusprogramm kogu valitsusperioodiks, mida käsitletakse istungil mai lõpus.