Uute osalistena esitasid konkursile taotlused Kids Network Television OÜ, Northstar Media OÜ, Already OÜ ja LuvStar Media OÜ. Kids Network OÜ ja LuvStar Media OÜ taotlevad kumbki kahte tegevusluba.

Already OÜ kaudu taotleb endale Pilt sagedust 88,8, mis on praegu Sky Media kasutuses.

"Minu plaan on lõpetada Eesti rokirahva mõnitamine ja tahan rokikultuuri elus hoida," ütles Pilt ERR-ile. Pildi sooviks on, et ta saaks sageduse kasutuse võtta lisaks Tallinnale ka Tartus ja Pärnus. Jaama nimeks saaks Radio Mania, mis tegutses aastatel 2002-2017. Raadiojaama haldas Sky Media, Pilt kasutas sagedust rentnikuna.

Kui konkurss õnnestub, siis kavatseb Pilt programmis jätta osa ka vestlus- ja autorisaadetele.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) korraldatud konkursile laekus kokku 34 taotlust, tegevuslube on 28.

Viiele tegevusloale esitati rohkem kui üks taotlus. Neist neljale tegevusloale laekus igaühele kaks taotlust ja ühele loale esitatikolm taotlust, ütles ERR-ile ameti pressiesindaja Anne-Mai Helemäe.

Uueks lubade kehtivuse perioodiks, mis algab 17. novembril, taotlevad tegevusluba ka kõik tänased raadioteenuse osutajad.

"Hetkel tutvume põhjalikult kõikide taotlustega. Seejärel ootab meid ees nende taotluste hindamine, kus ühele tegevusloale esitati mitu taotlust. TTJA selgitab välja parima taotluse esitaja, kellele saab seejärel anda uue tegevusloa. Otsused tuleb teha hiljemalt 6. augustiks ja hetkel ei oska öelda, kuipalju varem me neid teeme," märkis Helemäe.

Raadioteenuse osutamise tegevuslubade konkurss toimub Eestis iga viie aasta tagant ning kokku antakse sel aastal välja 14 üleriigilist, 13 regionaalset ja üks rahvusvaheline raadioteenuse osutamise tegevusluba.

"Võrreldes varasemaga olukord paraneb: lisandumas on 20 uut sagedusala, mis annab võimaluse praeguse konkursiga laiendada mitmeid olemasolevaid levivõrke ja viia olemasolevaid raadiokanaleid suurema hulga publikuni. Uusi lubasid on raadiomaastikule ilmselt lisandumas - üks Tallinnasse soome- või inglisekeelsele kuulajaskonnale mõeldud raadioprogramm," on ERR-ile öelnud kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik Mati Kaalep.