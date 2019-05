Raadiomaastikule üritab tulla mitmeid uusi tegijaid

Kokku esitati konkursi 28 tegevusloale 34 taotlust 17 juriidiliselt isikult. Soovijaid on kõigile 28 tegevusloale. TTJA taotlejaid veel ei avalikusta, kuna ametnikud alles kontrollivad taotluste vormistamise õigsust.

Kõik praegused raadioteenuse osutajad taotlevad ka uut tegevusluba, et jätkata seniste raadioprogrammidega ka pärast praeguste tegevuslubade kehtivusaja lõppemist 16. novembril.

"Tänaste tegijate kõrval esitas taotluse ka viis uut taotlejat. Enamikel juhtudel laekus ühele tegevusloale üks taotlus, kuid viiele tegevusloale esitati mitu taotlust, neist neljale loale kaks taotlust ja ühele tegevusloale kolm taotlust," ütles ERR-ile Anu Võlma TTJA-st.

Tegevusloa väljaandmise või sellest keeldumise otsustab TTJA kolme kuu jooksul taotluste esitamise tähtajast arvates ehk hiljemalt 6. augustiks. "Hetkel kontrollime konkursile esitatud taotluste vastavust nõuetele ja küsime vajadusel taotlejailt täiendavat infot," lausus Võlma.

Raadioteenuse osutamise tegevuslubade konkurss toimub Eestis iga viie aasta tagant ning kokku antakse sel aastal välja 14 üleriigilist, 13 regionaalset ja üks rahvusvaheline raadioteenuse osutamise tegevusluba.

"Võrreldes varasemaga olukord paraneb: lisandumas on 20 uut sagedusala, mis annab võimaluse praeguse konkursiga laiendada mitmeid olemasolevaid levivõrke ja viia olemasolevaid raadiokanaleid suurema hulga publikuni. Uusi lubasid on raadiomaastikule ilmselt lisandumas - üks Tallinnasse soome- või inglisekeelsele kuulajaskonnale mõeldud raadioprogramm," rääkis ERR-ile kultuuriministeeriumi audiovisuaalnõunik Mati Kaalep.

Ta ütles, et lisaks on plaanis luua üks laiem võrk, mis on mõeldud pigem sõnasaadetele keskenduvale raadiole. "Seega on ilmselt oodata mõningaid uusi tulijaid, aga eelkõige on tähtis, et olemasolevate raadiote leviala ja teenuse osutamise võimekus paraneks," ütles Kaalep.