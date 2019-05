Käimasolevate tööde käigus puhastatakse Kohtla-Järve fenoolisoo ja Purtse jõkke suubuv Kohtla jõgi koos Vahtsepa peakraaviga. Järgmisel aastal seisab ees osaline Purtse jõe puhastamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valgala puhastamise infopäeval rääkis keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo, et Ida-Virumaa jõgesid reostati eelmisel sajandil rohkem kui 50 aasta jooksul.

"Algas see kõik eelmise sajandi 1920. aastatel ehk peaaegu 100 aastat tagasi, kui rajati esimene kaevandus ja esimene õlitehas. 1930. aastateks oli juba Purtse jõgi rikutud. Nii palju kui ajaloost teada on, käis siis suur võitlus looduskaitsjate ja töösturite vahel, aga tööstuse pool võitis ja nii see reostamine jätkus. See reostuse hulk oli muidugi väiksem, põhiline reostus on pärit nõukogude ajast, kus kontrollimatult ja suurtes mahtudes tuli reostus nii Kohtla-Järve kui Kiviõli keemiakombinaatidest," selgitas Jaaksoo.

Puhastustöid tegeva ettevõtte Pinnasepuhastus projektijuhi Tarvo Klaasimäe sõnul teeb tööd keeruliseks see, et puhastatavad jõed jäävad eramaadele.

"Inimestega räägime palju. Siin on üle 200 maaomaniku, kellega peab rääkima. Kõik on üldiselt asja poolt, et väga hea, saab jõe puhtaks," ütles Klaasimäe.

Selleks, et looduslikku jõesängi paremini puhastada, tuleb jõgi suunata selleks spetsiaalselt kaevatud ajutisse sängi.

"Kuna voolava vee tingimustes ei saa seda tööd teha, siis tuleb vesi kõrvale suunata ja veetase alandada ning siis saab alles reostunud pinnase välja võtta," selgitas Klaasimäe.

Kuni pooleteise meetri sügavuselt reostatud pinnast ootab pärast väljakaevamist ees laevatee Hollandisse, kus see põletamise protsessis ära puhastatakse.

Pärast praeguse projekti lõppu võetakse Purtse jõgi ette põhjalikumalt ja puhtamaks saab ka Erra jõgi ning sellekski on rahastus olemas.