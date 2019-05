Koalitsioon ei ole rahvaalgatuses üksmeelel

Koalitsioonilepe ütleb, et tulevikus võiks rahvaalgatus vajada 25 000 kodaniku allkirja ja sellest sündiv seaduseelnõu jõuda riigikogu lõpphääletusele. Rahvahääletuse algatamiseks rahva poolt, oleks vaja aga 50 000 allkirja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Isamaasse kuuluv riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt ei näe selles teemas aga üldse probleemi, mida oleks tarvis lahendada.

"Kokkuvõttes igal riigikogu liikmel on ju seadusandliku initsiatiivi õigus, mis tähendab seda, et kui Eestis on nüüd hulk inimesi, keda mitte keegi riigikogu liikmetest ei huvita või ei esinda, siis see probleem oleks," lausus Nutt.

Nuti sõnul ei peaks rahvale suurema hääle andmiseks minema põhiseaduse kallale.

Keskerakondlasest riigikogu liige Erki Savisaar ütleb, et rahvahääletuse ja rahvaalgatuse kasutuse lihtsustamine on igal juhul õige. Küll aga ei sobi rahvahääletusele tema hinnangul kõik küsimused.

"Kõige võib-olla tüüpilisem näide on olukord, kus kolm hunti ja lammas otsustavad, mida lõunaks süüa ja rahvahääletusega on see oht, et enamus hakkab vähemusest üle sõitma. Ja selles suhtes me peame väga selgelt defineerima, milliseid küsimusi saab üldse rahvahääletusele panna," sõnas Savisaar.

Savisaare sõnul on just siin üks kriitilisemaid punkte ka koalitsioonipartnerite omavahelisel läbirääkimisel, sest üks selline väärtusküsimus - nimelt kooseluseaduse tühistamisest - ongi see, mida EKRE lubanud rahvahääletusele viia. EKRE liikmest riigikogu esimees Henn Põlluaas kinnitab, et tema hinnangul olekski kooseluseaduse küsimust aus lahendada referendumiga.

"Kui see oleks rahvahääletusele pandud, siis kindlasti ei oleks meil seda olukorda, kus juba mitmeid aastaid selle üle kembeldakse ja ollakse rahulolematud. Rahvas oleks oma sõna öelnud ja see teema oleks päevakorrast maas," rääkis Põlluaas.

Kõige varem võib rahvaalgatust ja rahvahääletust puudutav eelnõu valmida sügiseks, kui eelarvearutelud läbi.