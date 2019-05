Moonika Parksepp, kes varem kandis perekonnanime Batrakova, oli linnavalitsuses tööl Edgar Savisaare ajast 2007. aastast. Praegu on ta juba ministeeriumis tööl. Ta on Keskerakonna liige aastast 2003.

Endine ajakirjanik Tuuli Koch lahkus linnavalitsuse teenistusest eelmisel nädalal ja alustab ministeeriumis tööd sel nädalal. Koch on parteitu.

Tegemist on niinimetatud poliitiliste nõunikega, kelle ametiaeg saab läbi siis, kui minister lahkub.

Aas ütles eelmisel nädalal Eesti Päevalehele antud usutluses, et Parksepp on väga hea administraator ning tal saab olema teine funktsioon, kui oli linnas. Koch on Aasa sõnul "majas oma erialal" ehk siis suhtlus meediaga.

Tallinna uue linnapea Mihhail Kõlvarti büroos on tööl seitse inimest, lahkunud Parksepa ja Kochi asemel on palgal kaks uut nõunikku - Erkki-Alo Kirde ja Karine Oganesjan. Mõlemad on Keskerakonna liikmed.

Algselt pidi ministeeriumisse tööle asuma ka Aasa nõunikuna töötanud Priit Simson, aga ta jätkab tööd linnavalitsuses.