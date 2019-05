India Mumbai börsiindeks Sensex sööstis esmaspäeval üles 3,75 protsendi võrra, mis on pea kuue aasta suurim päevane kasv ja viitab, et turud tervitasid lävepakuküsitlusi, mille järgi jätkab peaministrina Narendra Modi.

Mumbai börs lõpetas päeva rekordkõrgel 39 352 punkti tasemel. Samal ajal tugevnes ka India ruupia dollari suhtes 69,63 ruupiani, võrreldes reedese 70,22 ruupiaga.

Kauplejad nimetasid Modi võitu oluliseks stabiilsuse märgiks ühes maailma kiiremini kasvamas majanduses. "See lõpetab märkimisväärse poliitilise ebakindluse," ütles Anand Rathi analüütik Sujan Hajra, kes nimetas Modit ka "turureformijaks".

"Modi valitsus jätkab teisel ametiajal oma poliitikatega ja see teeb ettevõtetele ja kauplejatele lihtsamaks juba alustatud laienemis- või investeerimisplaanidega jätkamise," lisas ta.

Sama seisukohta väljendasid ka teised analüütikud. "Need lävepakuküsitlused on investoritele andnud suurt kindlustunnet ja valitsuse esimesel ametiajal alustatud poliitika kogub ainult hoogu," ütles Amar Singh kauplemisfirmast Angel Broking.

Lävepakuküsitlused viitavad, et Modi võitis taas valimised. Ametlik häälte ülelugemine algab neljapäeval.

Modi partei on valimisvõidus kindel

Modi partei teatas esmaspäeval, et riigi maratonvalimiste lävepakuküsitlused näitavad "ülekaalukat toetust" Modi teisele ametiajale.

Kuus nädalat kestnud valimistel osales valimiskomisjoni teatel umbes 65 protsenti 900 miljonist valijast. Häälte ametlik lugemine algab neljapäeval, kuid viimase vooru järgsete lävepakuküsitluste kohaselt saab Modi Bharatiya Janata Partei(BJP) koos liitlastega valitsuse moodustamiseks piisavalt kohti.

"Arvamusküsitlused näitavad selgelt hiigelsuurt toetust Narendra Modi juhtimisele, kes on teeninud riiki seninägematu pühendumisega," ütles BJP kõneisik G.V.L. "See, et inimesed tasustavad head tööd, sai üldsuse ülekaaluka mandaadiga taas tõestust."

BJP loodab korrata 2014. aasta ülekaalukat edu, kuid juhtivate arvamusküsitluste kohaselt saab võimupartei koos liitlastega 543-kohalises alamkojas 282-313 kohta. Ametist lahkuvas koosseisus oli koalitsioonil alamkojas 336 kohta.