Peaminister Modi partei kuulutas võitu India üldvalimistel

India valitsev rahvuslik Rahvapartei (Bharatiya Janata Partei - BJP) kuulutas neljapäeval võitu riigis peetud üldvalimistel, kui häältelugemine näitas, et erakond on saavutamas parlamendis enamust.

"Üheskoos me kasvame. Üheskoos me õitseme. Üheskoos ehitame tugeva ja kaasava India. India võidab taas!" säutsus peaminister Narendra Modi Twitteris.

Keskvalimiskomisjon ütles, et BJP on võitmas parlamendi alamkoja 543 valitavast kohast umbes 300.

Sellega ületatakse 2014. aastal võidu toonud tulemus ja purustatakse opositsioonilise Kongressipartei lootused taas võimule tulla.

Modi liitlane ja BJP partei liider Amit Shah ütles osaliste valimistulemuste kohta, et see on "võit kogu Indiale".

"See tulemus on India otsus opositsiooni propaganda, valede, isiklike rünnakute ja alusetu poliitika vastu," lisas ta.

Gandhi tunnistas valimiskaotust oma suguvõsa kantsis

India opositsioonilise Kongressipartei liider Rahul Gandhi tunnistas neljapäeval valimiskaotust Gandhi poliitilise dünastia ajaloolises valimisringkonnas.

"(India Rahvapartei kandidaat) Smitri Irani võitis Amethis ja ma õnnitlen teda. Amethi rahvas on oma mandaadi andnud," ütles Gandhi pressikonverentsil.

Pakistani peaminister õnnitles India ametivenda valimisvõidu puhul

Pakistani peaminister Imran Khan õnnitles neljapäeval India ametivenda Narendra Modit ja tema erakonda valimisvõidu puhul ning avaldas soovi teha koostööd "Lõuna-Aasia rahu, progressi ja jõukuse nimel".

"Õnnitlen peaminister Modit BJP ja tema liitlaste valimisvõidu puhul. Ootan võmalust teha temaga koostööd rahu, progressi ja jõukuse nimel Lõuna-Aasias," ütles Khan Twitteris.

Peaminister saatis õnnitluse mõni tund pärast seda, kui Pakistani sõjavägi oli teatanud nii tava- kui tuumalõhkepead kanda võiva pind-pind tüüpi ballistilise raketi katsetamisest.

Päev varem oli India katsetanud maailma kiireimat tiibraketti BrahMos.

Moslemielanikkonnaga naaberriik jälgis Modi valimiskampaaniat tähelepanelikult, süüdistades teda sageli vaidlusaluses Kashmiris pingete õhutamises. Aprillis ütles Khan aga, et Modi valimisvõit võib aidata Kashmiri probleemi lahendada.

Veebruari lõpus puhkes kahe Lõuna-Aasia tuumariigi vahel viimaste aastate teravaim sõjaline vastasseis.