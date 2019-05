Selgus Eesti tehisintellektiprojekti logo

Riigikantselei ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud krattide ehk tehisintellekti logokonkursi võitis disainer Agnus Laane töö, mille keskseks ideeks on, et kõikidel materjalidel on iga kord unikaalne allkiri, mille annab vastavalt programmeeritud tehisintellekt ise. Esikoha saavutanud konkursitöö autor saab preemiaks 3000 eurot.

Konkursi eesmärk oli leida ühtne visuaalne sümboolika krattide projektile, mis edendab tehisintellekti rakenduste kasutamist ja arendamist.

Laane esitatud loovlahenduse keskne idee seisneb selles, et mitte keegi ei tea täpselt, milline kratt välja näeb. "Eesti folkloori teosed kujutavad seda nõiduslikku olendit alati isemoodi. Krati olemuse teeb meile paeluvaks selle mittemõistmine, sama lugu on tehisintellektiga," kirjutas Laane enda võidutöös. Laane idee kohaselt tuleb kirjutada programm, mis kombineeriks täna olemasolevad tööriistad, et luua automatiseeritud süsteem.

"Seejärel laseme kratil endale genereerida sadu või tuhandeid variatsioone oma logost. Et iga logo samasugune ei tuleks, on vaja programmi sisse kirjutada hulgaliselt muutujaid, mis tekitaksid variatsioone," selgitas Laane.

Žürii liikme, reklaamiagentuuri Tank loovjuhi Joel Volkovi sõnul osutus võidutöö valimisel kõige tähtsamaks see, et lahendus lähtub tehisintellekti olemusest ehk et on tugeva filosoofilise aspektiga." Mõte, et kratt loob ise logo ja see on iga kord erinev, on iseenesest lahe ja kaasaegne," rääkis Volkov

Laane loodud sümboolika leiab kasutust erinevatel krattidega seotud esitlusmaterjalidel, mille abil jagatakse infot nii krattide projekti ekspertrühma tegemiste kui ka Eestis kasutatavate krattide kogemuslugude kohta. Logo saavad soovi korral kasutada ka kõik krattide arendajad.

Ühtekokku laekus konkursile 47 võistlustööd, mille seas toodi lisaks Laanele välja ka Kaur Saarepuu lahendus, mille keskseks ideeks on joontest ja ringidest koosnevad detailid, mida saab kasutada koos või eraldi, ning Kent Raju töö, mille keskseks ideeks on tehisintellekti rahvusvahelise lühendi AI (artificial intelligence) seadmine krati logomärgi sisse.

Krattide projekti eestvedajaks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning riigikantselei poolt ellu kutsutud ekspertrühm. Nii riigiasutuste kui ka erasektori esindajatest koosnev ekspertrühm esitleb 28. mail konkreetsed ettepanekud selle kohta, millistel aladel oleks krattidest Eestile enim kasu ja milliste meetmetega nende kasutuselevõttu toetada.