Ratas: krattide kasutuselevõtt aitab majanduskasvule kaasa

Ratase sõnul on valitsuste ülesanne on leida viise, kuidas digilahendused muudaksid kõigi inimeste elu paremaks.

"Eesti on seda ise kogenud, sest meil on tänu e-valitsemise edusammudele elav idufirmade kogukond, kellelt riik nüüdseks ise uusi lähenemisi üle võtta saab. Innovaatilised algatused nagu e-residentsus on omakorda andnud panuse majanduskasvu. Kui oma riiki alles üles ehitasime, olime innukad paljudelt teistelt õppima, nüüdseks on meil hea meel oma kogemusi kogu maailmaga jagada," lausus ta.

Üks kohtumise peateemasid oli tehisintellekti inimkeskne kasutamine, mille G20 praegune eesistuja Jaapan on oma sihiks seadnud.

"Eestis valmis just krattide ehk tehisintellekti kasutuselevõtu tegevuskava, millega saame olla maailmas eeskuju. Tehisintellekti kasutuselevõtt on pikas perspektiivis alus tootlikkuse tõusuks ja majanduskasvuks, kuid unustada ei saa ka inimesi. Uued tehnoloogiad vajavad harjumist ning eelkõige peab nende vastu tekkima usaldus, mis tähendab, et ühiskonnas peab olema piisavalt teadmisi, et neid lahendusi kasutada," lisas Ratas.

Andmevahetuse ja kaubanduse teemalisel mõttevahetusel kinnitas peaminister, et piiriülene andmevahetus peaks tulevikus olema kõigi kaubanduslepete osa. Ratas rõhutas kohtumisel ka ülemaailmse koostöö tähtsust küberturvalisuses.

Jüri Ratas kohtus Tsukubas veel Jaapani siseministri Masatoshi Ishida ja majandus-, kaubandus- ja tööstusministri Hiroshige Sekōga, et rääkida kahepoolsetest suhetest digitaalvallas ja majanduses.

Ratase sõnul on Eesti ja Jaapani kaubavahetus on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. "Sellele on kaasa aidanud mullu jõustunud Euroopa Liidu ja Jaapani vaheline koostöölepe. Digivallas on koostöövõimalusi samuti palju. Jaapan panustab NATO küberkaitse kompetentsikeskuse töösse, samuti oleme igati valmis jagama oma kogemusi ID-kaardi juurutamisel, sest sarnase lahenduse arendamine on Jaapanis töös," ütles Ratas.

Digi- ja kaubandusministrite kohtumine Tsukubas toimus 8.-9. juunini. Kohtumisel võeti vastu digimajandus- ja kaubandusministrite ühisdeklaratsioon digivalitsemise võimekuse tõstmise kohta, mida on aidanud koostada Eesti eksperdid. Lisaks võtsid G20 ministrid vastu edasise tegevuskava tehisintellekti inimkeskse juurutamise kohta.

Eesti oli 20 suurima tööstusriigi kohtumisformaati kutsutud esmakordselt. G20 kuuluvad valitsuste ja keskpankade esindajad Argentiinast, Austraaliast, Brasiiliast, Kanadast, Hiinast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Indiast, Indoneesiast, Itaaliast, Jaapanist, Mehhikost, Venemaalt, Saudi-Araabiast, Lõuna-Aafrika Vabariigist, Lõuna-Koreast, Türgist, Ühendkuningriigist, USAst ja Euroopa Liidust.