Artikkel pealkirjaga "Spiikreid tuleb teha sellistest inimestest" ilmus 17. aprillil. Tekst oli pühendatud Föderatsiooninõukogu spiikri Valentina Matvijenko lahkumisele oma ametipostilt ja tema määramisele Venemaa Pensionifondi juhiks. Allikate andmetel pidi Matvijenko asemele tulema senine välisluureteenistuse (SVR) juht Sergei Narõškin, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Alguses ei olnud ajalehe juhtkonnal tekstile mingeid pretensioone.

"Nagu me juba kirjutasime Facebookis, on meil tavaks Kommersandi preemia, boonus. Ma kirjutasin oma Facebooki kontol, et meile see preemia anti," meenutas artikli kaasautor Maksim Ivanov.

Esmaspäeval aga selgus, et kogu aeg pärast artikli ilmumist nõudsid Kommersandi aktsionärid ajakirjanikelt oma infoallikate avaldamist. Surve tuli föderatsiooninõukogu spiikrilt Valentina Matvijenkolt, kellele ei meeldinud tekst tema võimalikust lahkumisest. Formaalselt heideti vallandatud ajakirjanikele ette toimetuse standardite rikkumist.

"Paljud lugesid Kommersandi artikleid. Neid kirjutatakse teatud standardite järgi. Mis standardid need on, võib lugeda Kommersandi toimetuse avalduses, mis eile avaldati ja millele kirjutasid alla paljud meie kolleegid," rõhutas Ivanov.

Avalduses on öeldud, et artikkel vastas toimetuse standarditele täielikult. Protestiks tsensuuri vastu ja solidaarsuse märgiks kolleegidega teatas esmaspäeval oma lahkumisest veel kolmteist Kommersandi ajakirjanikku. Vastuseks blokeeris juhatus kolmapäeval nende uksekaardid, nii et ajakirjanikud ei saanud toimetuse hoonesse.

"Nad on väga tublid. Arvan, et mitte kõik ei ole selleks suutelised, aga see on iga inimese enda valik. Jah, see on otsus. Aga jääda Kommersanti, mis on suur

väljaanne ja loodan, et ta selliseks jääbki, on ka otsus," leidis Ivanov.

See ei ole muidugi esimene tsensuuri ja surve katse Vene meedias. Kuid see on esimene kord kui Kommersant, üks vanematest ja soliidsematest Vene väljaannetest, jääb ilma poliitikatoimetuseta täies koosseisus.