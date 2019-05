Venemaa majandusajalehe Kommersant poliitikatoimetus lahkus esmaspäeval täiskoosseisus ametist. Tegemist oli solidaarsust väljendava sammuga pärast seda, kui toimetuse kaks kogenud ajakirjanikku teatasid, et nad sunniti ühe artikli tõttu ametist lahkuma.

Sündmused said alguse aprillis, kui Kommersandis ilmus valitsusringkondade allikatele viitav artikkel, mille kohaselt vahetatakse lähikuudel välja praegune föderatsiooninõukogu juht Valentina Matvijenko. Kreml teatas seejärel kommentaariks, et pole mingitest muudatustest teadlik ning föderatsiooninõukogu nimetas artiklis sisalduvaid väiteid kuulujuttudeks, vahendasid Meduza, Vedomosti, Moscow Times jt.

Väidetavalt hakkas artikliga seotud ajakirjanike survestamine kohe pärast artikli ilmumist. Artiklil oli viis autorit, kellest kaks - Ivan Safronov ja Maksim Ivanov - teatasid esmaspäeval, et neid sunniti pärast 10 aastat kestnud tööd ajalehest lahkuma.

Ajakirjanikud selgitasid oma Facebooki-postitustes, et nende sisulise vallandamise taga on Kommersandi omanik, Kremliga lähedalt seotud oligarh Ališer Usmanov. Ajalehe peatoimetaja, möödunud suvel ametisse saanud Vladimir Želonkin põhjendas ajakirjanike lahti laskmist sellega, et nimetatud artikli puhul rikuti Kommersandi ajakirjandusliku kvaliteedi nõudeid.

Väljendamaks solidaarsust lahkuma sunnitud ajakirjanikega, panid tunni aja pärast ameti maha ka kõik nende kolleegid poliitikatoimetusest.

"Omanikul on õigus teha personali puudutavaid otsuseid. Töötajatel on õigus oma eriarvamust väljendada vaid ühel viisil: vahetades töökohta," kommenteeris asepeatoimetaja Gleb Tšerkassov.

Meduza andmetel oli Matvijenkost rääkiv artikkel ärritanud oligarh Usmanovit sedavõrd, et vahepeal olevat olnud kaalumisel ka peatoimetaja vallandamine.