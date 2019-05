EKN-i ettepaneku kohaselt võiks täiendada välismaalaste seadust nii, et mungad, nunnad ja vaimulikud, kelle Eestisse on kutsunud usuline ühendus, jäetaks sisserände piirarvu arvutamisest välja. Teise võimalusena pakkus nõukogu, et usulise ühenduse kutsel Eestisse saabuv välismaalasest vaimulik, munk või nunn võiks saada elamisloa, ilma et tal peaks olema piisav legaalne sissetulek.

Siseministeerium vastas nõukogule, et nad analüüsivad ettepanekuid sissernde piirarvu osas erandi tegemise kohta ja erandi sisseseadmist püsivalt Eestisse asumiseks antava elamisloa puhul.

"Kinnitame, et kõiki ettepanekuid kaalutakse põhjalikult," teatas ministeerium.

Ministeerium tõi oma vastuses välja, et välismaalasest vaimulikult, mungal või nunnal, kelle usuline ühendus Eestisse kutsub, tuleb saabumiseks taotleda elamisluba töötamiseks. Arvestades vaimulike, munkade ja nunnade tegevuse omapära ja asjaolu, et töölepinguseaduse mõistes ei ole tegu töötamisega, ei kehti neile keskmise töötasu nõue ja nad ei pea esitama ka töötukassa luba.

Kui välismaalaste piirarv on täis, on Eestis võimalik viibida viisaga ja registreerida lühiajaline töötamine.

"Ka lühiajalise töötamise registreerimisel ei ole vaimulike, nunnade ja munkade puhul vajalik töötasu nõude täitmine ega töötukassa loa olemasolu," teatas siseministeerium.