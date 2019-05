Juulis toimuv Rally Estonia on kasvanud nii suureks sündmuseks, et rallihuvilistete jaoks jääb Lõuna-Eestis majutuskohtadest puudu.

Ürituse korraldajad on probleemi lahendamiseks loonud enda Airbnb platvormi, mis viib kokku kodumajutust pakkuvad inimesed voodikohta otsivate külastajatega.

Maksu- ja tolliamet (MTA) paneb aga kõikidele kodumajutuse pakkumisele mõtlevatele inimestele südamele, et seesuguse teenuse pealt tuleb deklareerida ka tulu.



Lõuna-Eestis on Rally Estonia ühe peakorraldaja Tarmo Hõbe sõnul kokku veidi alla 10 000 ametliku välja renditava voodikoha, kuid prognooside kohaselt külastab sel aastal rallit üle 40 000 inimese. Enamus neist, eriti välisturistid, peavad kuhugi ka magamisaseme leidma.

"Täna juba vaadates erinevaid selliseid majutusportaale, booking.com ja teisi, siis võibki näha, et 98 protsenti majutustest on juba välja müüdud. Huvilistel lihtsalt ei ole kuskil end majutuda Lõuna-Eestis," rääkis Hõbe.



Majutuse probleem on Hõbe sõnul põhiline pudelikael, mille taha jääb ka Rally Estonia üldine areng. Seega otsustas korraldusmeeskond probleemi lahendamiseks aktiveerida ja motiveerida piirkonnas kodu- ja alternatiivmajutust.

Selleks töötati välja ralli koduleheküljele ka spetsiaalne platvorm, mis viib kokku kodumajutust pakkuvad inimesed, praegu voodikohta otsivate rallikülastajatega.

Hõbe ütles, et platvormile on oodatud lõuna-eestlaste majutuspakkumised alates väljarenditavatest kõigi mugavustega majadest kuni lõpetades magamisasemega heinaküünis:



"Kõik, mis vähegi oleks sobilik siis rallikülastajate majutamiseks, sellest teada anda, ja siis me omaltpoolt tegimegi lahenduse või mooduli meie siis kodulehele, kus siis saab panna üles selle majutuskoha kõik vajalikud andmed, kui palju inimesi mahutab, millise majutustüübiga on tegemist, illustreerivad pildid juurde, enda kontaktid," rääkis Hõbe.



Seega sarnaneb lahendus Airbnb-ga, kuid selle vahega, et Rally Estonia pole Hõbe sõnul majutuse vahendaja vormis, ei küsi vahendustasu ning ei võta ka vastutust teenuse kvaliteedi eest. Platvorm on praeguseks töötanud kaks nädalat ja selle ajaga on tehtud ligi saja majutuskoha pakkumist Lõuna-Eestisse.

Hinnad varieeruvad – näiteks telkimise eest koduhoovis või talus küsitakse viis kuni kümme eurot ühe öö kohta ning näiteks väikese maja üür Otepääl ralliajaks läheb kuni neljale inimesele maksma 250 eurot öö eest.



Siinkohal paneb aga MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi kodumajutuse pakkujatele südamele, et ka lühiajaline ja väike üüritulu tuleb järgmisel aastal deklareerida. "See on kõige tavalisem üüritulu ja see tuleb tuludeklaratsiooni kirja panna. Mingit maksusoodustust- vabastust ette nähtud pole."