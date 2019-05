Raik (Sotsiaaldemokraatlik erakond) ütles ERR-ile, et idapiiri odavamalt ehitamine paneb teda üllatuma, sest tema pelgaks, et see läheb plaanitust veel kallimaks, kuna ehitushinnad kallinevad keskmiselt seitse protsenti aastas.

"Muidugi võib teha piiriks tavalise tara, nagu teevad meie lõunanaabrid. Aga me räägime piirist, mis on turvaline. Me oleks justkui lühikese mäluga ega mäleta, mis juhtus Eston Kohveriga. Me räägime ka illegaalsest migratsioonist, mida uus piir takistaks. Helme võiks minna piirile ja vaadata, milline võsa seal praegu laiutab. Sisuliselt ju piiri Kagu-Eestis pole."

Raik ei pidanud tõenäoliseks, et rahalist kokkuhoidu võiks anda see, kui loobutaks näiteks piiriäärseid maatükke kokku ostmast ja leitakse nende osas mingi muu lahendus.

"Ma ei ole küll päris viimase kuu arengutega kursis, aga neid maatükke, mis on veel eraomaniku käes, on väga vähe. Jah, mõned vaidlesid, et hind on liiga väike ja soovisid oma maa eest saada Tallinna Raekoja platsi maa hinda. Aga need olid väikesed maajupid ja erilist kokkuhoidu sealt ei tule."

Raigi sõnul ei tohiks kokku hoida ka tehnoloogialt, mida piiri juures kasutama hakatakse.

"Ma usun mitmeid auditeid, mis on selles osas tehtud. Usun Frontexi ülevaadet, mis ütles, et see rajatav piir on hea ja kindel. Me ei raja piiri ju ainult viieks aastaks. Kui me otsustame rajada ainult tara, siis oleks see minek mitu-mitu sammu tagasi. Ja lõpuks, kui valik on kas langetada õlle hinda või rajada korralik piir ning maksta politseiametnikele korralikku palka, siis väga valikut meil pole," märkis Raik.