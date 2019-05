Rahandusminister Martin Helme sõnul on riigieelarves üheks kokkuhoiu kohaks idapiiri väljaehitamine senikavandatust väiksema raha eest.

"Piir tuleb soodsamalt teha. Ilma tulede ja viledeta," ütles Helme neljapäeval valitsuse pressikonverentsil. "On ratsionaalsemaid lahendusi."

Helme lisas, et ära saab jätta ka planeeritud avaliku sektori hoonete ehitamise.

"Investeeringutel ja investeeringutel vahe. Mõni investeering soodustab majandust - näiteks teede ehitamine. Aga mõnele ministeeriumile uue maja ehitamine seda teps mitte pole," sõnas Helme.

Rõivas nimetas plaani rumaluseks

Endine peaminister Taavi Rõivas (Reformierakond) leidis, et idapiiri ehitusraha kärpimine on kokkuhoid Eesti turvalisuse ja julgeoleku arvelt ning suur rumalus. Tema sõnul lahjendatakse ainsat piiri, mis pidama peab.

"Seda enam, et turvaline idapiir on tasuv investeering - vähenev salakaubandus toob riigieelarvesse maksutulu."

Rõivas meenutas, et kaasaegse idapiiri rajamine otsustati 2015. aasta kevadel ning toona eraldati RES-iga sellele 70 miljonit eurot.

"Ratase esimene valitsus vähendas seda summat pea poole võrra (ettekäändel, et riik ei jõua kiiremini ehitada kui 10 miljoni eest aastas). Selle nimel, et veel kümme või paarkümmend miljonit kokku hoida, ei tohi küll idapiiri korralikult väljaehitamata jätta."

Ratas lubas kvaliteetset piiri

Tänavu jaanuaris koos eelmise siseminister Katri Raigiga idapiiri külastanud peaminister Jüri Ratas ütles siis, et Eesti idapiir on Euroopa Liidu ja NATO välispiir ning selle väljaehitamisel on esmatähtis kvaliteet ja rahaliste vahendite parim võimalik kasutus.

"Tugev välispiir on meile kindlasti julgeoleku küsimus, mis praktiliselt tähendab ka tõsist tööd ebaseadusliku piiriületuste ja salakaubaveo tõkestamisel. Kurjategijad kasutavad oma tegevuses üha kaasaegsemaid lahendusi ja seepärast peavad riigi vahendid ning taristu püsima kuritegelikust maailmast sammu võrra ees," rõhutas Ratas.

Varasema informatsiooni kohaselt võib idapiiri ehitus ja hooldus kokku maksma 320 miljonit eurot.