Leo Kunnas: idapiirile pole vaja autoteid, vaid relvastatud üksusi

"Leedu on taastanud vahepeal kaotatud sõjaväestatud piirivalve. Soomel ja Lätil on see kogu aeg olemas olnud. Eesti on praegu naabruskonnas ainuke Euroopa Liidu riik, kel pole sõjaväestatud piirivalvet. Meie piirivalvuri põhiline teenistusrelv on praegu püstol," kirjutas Leo Kunnas Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos "Piir vajab sõjaväge, mitte sohu rajatud topeltradasid ja autoteid."

Kunnas lausus, et õppida tasub naabritelt: "Soomlased pole oma pikale maapiirile Venemaaga tõkketarasid rajanud ega kavatse seda teha ka tulevikus. Nad ei näe sel mõtet."

"Kõige kiiremini, lihtsamini ja odavamalt saaks siseministeeriumi valitsemisalas kriisi- ja sõjaaja üksusi moodustada õppekogunemiste teel kaitseväe täiendusreservi arvel. /.../ Ajateenistuse suurendamine võimaldab kaitse- ja siseministeeriumi koostöös ette valmistada reservüksusi ka siseministeeriumi tarbeks. Kaitsevägi annaks põhiettevalmistuse ning politsei- ja piirivalveamet õpetaks neile vajalikke spetsiifilisi oskusi," kirjutas Kunnas.