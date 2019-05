Prokuratuur süüdistab Hallikut kahes kuriteoepisoodis karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimist, kasutades ära kannatanu sõltuvust temast.

Lõuna ringkonnaprokuröri Tatjana Tamme sõnul ei avalikusta prokuratuur täpsemat süüdistuse sisu ega teisi kriminaalmenetluse üksikasju.

"Martin Hallikule esitati süüdistus sama paragrahvi järgi ja samade episoodide osas, mille järgi talle möödunud aasta 29. novembril ka kahtlustus esitati. Oleme endiselt seisukohal, et juhtumi asjaolud on väga delikaatsed ja neid ei ole võimalik menetlusosaliste eraelu kahjustamata avalikustada. Süüdistuse sisu ja tõendid esitab prokuratuur esimesel kohtuistungil kohtule, sest vaid kohus saab anda hinnangu nii prokuratuuri kui ka kaitsja poolt kogutud tõenditele. Kontekstist välja võetud üksikute tõendite põhjal ei saa järeldusi teha ja seetõttu mõistab kohus õigust alles pärast kõikide tõendite uurimist," ütles Tamm.

Prokuratuur taotleb eelistungil kannatanu eraelu kaitseks protsessi kinniseks kuulutamist.

Vandeadvokaat Oliver Nääs on BNS-ile kinnitanud, et kindlasti ei ole tegemist vägistamissüüdistusega.

"Meenutagem, et Martin Halliku endine kolleeg väitis ahistamise süüdistust tõstatades tööandjale, et tal puudus Hallikuga üldse eraeluline kontakt. Kui korduvalt intiimsuhtes olemise fakt sai ümberlükkamatuks, hakkas kaebaja põhjendama seda "sisemise sõltuvusega". Selle tulemusena on siis kombineeritud kahtlustus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis räägib suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimisest, kaebaja väidetava sisemise sõltuvusega intiimsuhtesse asuda," selgitas Nääs.

Kriminaalmenetlus ja tsiviilmenetlus töövaidluskomisjoni Hallikut õigeksmõistva otsuse üle on Nääsi kinnitusel küll eraldiseisvad protsessid, kuid käsitlevad ikkagi samu episoode.

"Kriminaalmenetlus on seotud Martin Halliku poolt tema töölepingu lõpetamise vaidlustamisega ning tema poolt avalikustatud kolleegidevahelise suhtega. Avalik kohtumenetlus kriminaalasjas aitab kindlasti tõe välja selgitada ja Martinil tema vastu esitatud süüdistused ka avalikult ümber lükata," lisas Nääs.