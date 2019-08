Lõuna ringkonnaprokuratuuri taotlusel arutab kohus 43-aastase Halliku kriminaalasja kannatanu eraelu kaitseks kinniste uste taga.

Hallikule esitati süüdistus kahes episoodis karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimist, kus kasutatakse kannatanu sõltuvust süüdistatavast.

Lõuna ringkonnaprokuröri Tatjana Tamme sõnul ei avalikusta prokuratuur täpsemat süüdistuse sisu ega teisi kriminaalmenetluse üksikasju.

"Martin Hallikule esitati süüdistus sama paragrahvi järgi ja samade episoodide pärast, mille tõttu talle möödunud aasta 29. novembril ka kahtlustus esitati. Oleme endiselt seisukohal, et juhtumi üksikasjad on väga delikaatsed ja neid ei ole võimalik menetlusosaliste eraelu kahjustamata avalikustada. Süüdistuse sisu ja tõendid esitab prokuratuur esimesel kohtuistungil kohtule, sest vaid kohus saab anda hinnangu nii prokuratuuri kui ka kaitsja kogutud tõenditele. Kontekstist välja võetud üksikute tõendite põhjal ei saa järeldusi teha ja seetõttu mõistab kohus õigust alles pärast kõikide tõendite uurimist," ütles Tamm.

Halliku kaitsja Oliver Nääs on varem öelnud, et kindlasti pole tegu vägistamissüüdistusega. "Meenutagem, et Martin Halliku endine kolleeg väitis ahistamise süüdistust tõstatades tööandjale, et tal puudus Hallikuga üldse eraeluline kontakt. Kui mitu korda intiimsuhtes olemise fakt sai ümberlükkamatuks, hakkas kaebaja põhjendama seda "sisemise sõltuvusega"," märkis ta.

Nääsi sõnul ongi selle tulemusena kombineeritud süüdistus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis räägib suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimisest kaebaja väidetava sisemise sõltuvusega intiimsuhtesse asuda.

Kannatanu esindaja Maria Mägi-Rohtmets on öelnud, et tegemist on äärmiselt delikaatseid andmeid sisaldava menetlusega ning kohtumenetlus on selleks, et hinnata kõiki tõendeid koos ja välja selgitada tõde.

Töövaidluskomisjon kuulutas mullu sügisel raamatukogu juhi kohalt lahkuma sunnitud Halliku ametist vabastamise tühiseks ja mõistis ülikoolilt tema kasuks välja enam kui 100 000 euro suuruse hüvitise.

TÜ sellega ei leppinud ja vaidlustas selle otsuse kohtus.

Kriminaaluurimine käivitati Halliku suhtes mullu 3. oktoobril.