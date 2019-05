Tallinnas on jätkuvalt Balti pealinnade kalleim autokütus

Euroopa Sotsialistliku Partei juhtkandidaat Frans Timmermans ütles usutluses ERR-ile, et Venemaa presidendile Vladimir Putinile tuleb saata väga selge signaal – käed eemale Euroopa Liidust! Ja see algab Eesti piirist. Eesti uus valitsuspartei EKRE on tema sõnul aga Eesti hea maine kahtluse alla seadnud. Selle intervjuuga paneb ERR punkti Euroopa Parlamendi poliitiliste perekondade juhtkandidaatide intervjuude sarjale.