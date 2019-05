Nafta hind maailmaturul läks esmaspäeval korralikule tõusule, sest naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC ja selle liitlased eesotsas Venemaaga on saavutamas üksmeelt, et jätkata vähendatud mahtudega tootmist vähemalt selle aasta lõpuni.

Sel aastal on toornafta hind kerkinud umbes kolmandiku võrra ning naftabarrel maksis teisipäeval Londoni börsil umbes 72 dollarit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Enamikus Eesti tanklates oli bensiini 95 liitrihind teisipäeval üle 1,4 euro.

Kütusemüüja Circle K kinnitusel moodustab kütuse enda hind Eestis jaehinnast umbes 55-60 senti liitri kohta ning seda osa nafta hinna kõikumine ka mõjutab. Mai algusest on kütuse hinda tõstnud ka biolisandi kohustuslik lisamine kütusele, mida näiteks Lätis ja Leedus veel rakendatud ei ole.

"Läti ja Leedu on olnud sellises biolisandi kohustuse rakendamise entusiasmis pisut tagasihoidlikumad. Nemad plaanivad üle minna kõrgematele biolisandi kohustustele alles 2020. aastast. Loomulikult iga tilk, mida Eesti kohustab siin riigis kütusesse lisama rohkem kui Lätis-Leedus, mõjutab seda, et meil on hind tarbijale kallim kui seal ja see omakorda mõjutab seda piirikaubandust," selgitas Circle K moororikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.