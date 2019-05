Osmussaare tuletorn avati külastajatele

Reedel avati külastajatele Osmussaare tuletorn. See Loode-Eestis asuv majakas on turistide seas huvi äratanud juba pikka aega, kuid seni ei tohtinud külalisi torni tippu lubada. Lääne-Nigula vald sai riigiga aga kokkuleppele ning peale mõnede ohutusnõuete täitmist ongi tuletorni uks nüüd rahvale avatud.

Osmussaare kohta käiv legend räägib, et siia on maetud viikingite jumal Odin. Alates reedest võib iga pileti soetanud huviline, kellel jaksu ette võtta ligi 150 trepiastmest koosnev teekond, Odini hauaküngast Osmussaare tuletorni otsast oma silmaga otsida.

"Huvi on olnud suur, sellepärast ongi hea, et ta nüüd lahti sai. Kõik grupid, kes käivad, ja lihtsalt inimesed – iga kord küsitakse, "kas majakasse saab?" ja siiani me pidime vastama, et ei saa, aga nüüd saab," rääkis Osmussaare saarevaht Rita Koppel

Aastas külastab Osmussaart mõni tuhat inimest. Reedel oli seal lõpuekskursioonil näiteks Jüri gümnaasiumi 9. klass.

Avamispäeval oli taevas udune, kuid selge ilmaga paistab tuletorni otsast Vormsi, Hiiumaa, Paldiski ja kuulduste järgi isegi Soome rannik.

"Eesti on selline lauskmaa, et kus on vähe kõrgem koht, see ka rahvast kindlasti huvitab, ja meil on väga häid näiteid Eestist ju tuletornide kohta, võtame siin Hiiumaal Tahkuna või Ristna. Osmussaar on ka geograafiliselt sellises kohas, kus tuletornist on väga palju näha," lausus Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus.

Osmussaare praegune 35 meetri kõrgune tuletorn rajati 1954. aastal ehk tänavu tähistab see 65. aastapäeva.