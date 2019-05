Laupäeval teatas kandideerimissoovist tervishoiuminister Matt Hancock.

May teatas reedel, et lahkub 7. juunil Konservatiivse Partei liidri kohalt, kuid jääb peaministri kohusetäitjaks, kuni konservatiivid valivad uue liidri, kellest saab uus valitsusjuht.

Valimisprotsess algab ametlikult 10. juunil.

Parteijuhiks pürgimisest on teatanud ka rahvusvahelise arengu minister Rory Stewart, kes on öelnud, et ei saa teenida endise välisministri Boris Johnsoni valitsuses, kui too peaks valimised võitma.

Stewarti sõnul ei saa ta olla valitsuses, mille juhti rahuldab leppeta Brexit.