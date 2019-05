Briti peaminister Theresa May teatas reedel, et lahkub Konservatiivse Partei juhi ametist 7. juunil. Sisuliselt tähendab see ka peaministri kohalt tagasiastumist.

May kinnitas reedel valitsuse residentsi ehk Downing Street 10 ees avaldust tehes, et on oma otsusest kuninganna Elizabeth II teavitanud, vahendasid BBC, Guardian ja Reuters.

"Nüüdseks on mulle selge, et see on riigi parimates huvides, kui edasisi püüdlusi juhiks uus peaminister. Seega teatan ma täna, et astun reedel, 7. juunil tagasi Konservatiivse Partei juhi kohalt," rääkis ta.

Konservatiivse Partei uue juhi valimise kampaania saaks ametliku alguse 10. juunil. May lisas, et täitab valitsusjuhi kohuseid hetkeni, mil uus juht on välja valitud.

May avaldas sügavat kahetsust, et tal pole õnnestunud Brexitit ellu viia, kuid tuletas meelde, et tema mantlipärijal tuleb leida parlamendis mingi konsensus. Viimast saab saavutada aga vaid siis, kui kõik pooled on valmis kompromissiks. May märkis, et "kompromiss" ei ole ropp sõna, vaid asi, millest sõltub kõikide elujärg.

Konservatiivse Partei senine juht lausus ka, et Brexiti referendum oli üleskutse suureks muutuseks riigis.

Samas avaldas ta veendumust, et Brexit õnnestub veel teoks teha ning et Konservatiivse Partei suudab end tulevatel aastatel uuesti leida.

Lõpetuseks kinnitas May, et peaministri kohalt taandudes ta kellegi peale viha kandma ei jää. Samuti lausus ta nuttu tagasi hoides, et peaministriks olemine on olnud talle elu kõige suuremaks auks.

Allikad teatasid May avaldusest juba varem

Allikad teatasid juba varem, et May teeb reedel teatavaks ajakava, mille alusel talle kui Konservatiivse partei juhile mantlipärijat valima hakatakse, vahendas BBC.

May kohtus reede hommikul alamkoja liikmetest kriitiliste erakonnakaaslastega.

Peaministrina on ta olnud pideva surve all seoses sellega, et parlament on tema poolt sõlmitud Euroopa Liidust lahkumise leppe juba kolm korda maha hääletanud. Rahvasaadikud on leppe vastu hääletanud erinevatel põhjustel. Kui Jeremy Corbyniga sama meelt olevad leiboristid soovivad EL-ist lahkumist enda poolt seatud tingimustel, siis näiteks paljud EL-i meelsed rahvasaadikud erinevatest parteidest on vastu hääletanud eelkõige lähtudes soovist EL-ist lahkumist üldse ära hoida ning kutsuda esile teine referendum. Leppe vastu hääletanud konservatiivide liikmed on põhjendanud oma käitumist aga sellega, et nende meelest oleks May poolt EL-iga sõlmitud leppest lähtuv Brexit liiga pehme ehk ei annaks Ühendkuningriigile seda tegevusvabadust, mille nimel Brexiti-referendumi eel kampaaniat tehti.

Algselt pidi May reedel avaldama Brexiti-leppe järjekordse eelnõu, mida ta nimetas viimaseks võimaluseks Brexit ellu viia. Eelnõus sisalduvad kompromissettepanekud - näiteks lahendus tolliliidu teemal ning lubadus anda rahvasaadikutele võimalus hääletada teise referendumi korraldamise üle - olid tema parteikaaslastest Brexiti-meelsetele kriitikutele vastuvõetamatud. Leiboristid andsid omakorda teada, et plaan on May poolt kiiruga kokku pandud, ning Tööpartei seda seetõttu ei toeta.