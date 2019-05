Hiiumaal Orjaku sadamas peeti laupäeval kümnendat tuulekala festivali, mille üks eesmärk on teadvustada inimesi sellest, kui maitsev võib olla see üsna vähetuntud kala.

Tuulehaug on väga eriline kala. Miks ta seda on, saab aimu, kui seda süüa. Nimelt on tuulehaugi luud rohelist värvi, mille põhjuseks on nendes sisalduv fosforiühend, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Festivalil oli nii ammuseid tuulekalasõpru kui ka neid, kes seda kala esimest korda proovida said.

"Ma üldse esimene kord kuulen, et on selline. Me tuleme Tallinnast, proovime. Loodan, et ikkagi maitseb meile," ütles Tatjana.

Lisaks oli tuulekala festivalil ka uduangerja konkurss. Marineeritud tuulehaugi tuntakse Hiiumaal just uduangerja nime all.

Hanno Kask ajakirjast Kalastaja kiidab tuulehaugi. "Tuulehaug on superhea kala. Hästi puhta maitsega, ilusad rohelised luud, neid on väga kerge sealt välja nokkida. Tuulehaug on väga alahinnatud ja täna kogu see uduangerja võistlus on ikkagi sellepärast, et propageerida tuulehaugi ja sellest toitude valmistamist," rääkis ta.

Parima purgitäie uduangerjat valmistas tänavu žürii hinnangul Stig Torstensson.

Ühtlasti peeti tuulekala festivalil tuulehaugi püügivõistlust, mille tiitel läks võistkonnale Niisama Ei Jama.