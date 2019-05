Kelam uutele eurosaadikutele: te ei esinda ainult oma parteid, vaid kogu Eestit

Tunne Kelam on Eesti staažikaim europarlamendi saadik, kes kuulub europarlamenti juba 2004. aastast - ajast, kui Eesti Liitus Euroopa Liiduga, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Kelami sõnul on Euroopa Liit meie normaalse elu alus. "See on see kalju, millel kõik tugineb, sest kui me ei oleks Euroopa Liidus ja NATO-s - ja NATO-sse saime me ainult tänu sellele, et meid Euroopa Liitu vastu võeti -, siis oleksime me Venemaa mõju all. Oleksime midagi Moldova-taolist. Ja kogu meie normaalne elu, ka meie kartulite istutamine oleks ohus," rääkis ta.

Kelam loetles oma suurimaid saavutusi Euroopa Parlamendis: "Ma peaks Läänemere strateegiat, mis oli grupi värskelt valitud Ida-Euroopa saadikute algatus/.../, mis võeti vastu 2006 juba. Ma pean sedsama Euroopa Parlamendi resolutsiooni, mis tugevalt toetas Eestit, kui Venemaa meid ründas 2007. Ma pean saavutuseks Euroopa resolutsiooni "Euroopa südametunnistus ja totalitarism"."

Kelamil on ka soovitusi uutele inimestele, kes Euroopa Parlamenti pääsevad.

"Esimene asi on, et ma ei esinda ainult oma erakonda seal. Jah, ma esindan neid põhimõtteid seal, kuid ma esindan Eestit tervikuna. Teine on see, et sul peavad oma kindlad põhimõtted olema - ei saa kurameerida kõigiga," selgitas ta.

"Ja kolmas on avatus. Ma ei saa sinna minna mossitama, et Eesti on väike ja me oleme palju kannatanud ja te peate meid mõistma ja meile erandeid tegema, vaid meil on vaja minna sinna avatuna, mis ei ole väga eestilik," lisas ta.