Suurima häälesaagi kogunud sotsiaaldemokraadi Marina Kaljuranna esimene eelistus on kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjon. Asendusliikmena sooviks ta töötada tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjonis, lisaks naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonis.

Marina Kaljurand põhjendas valikut sellega, et vaadates trende Euroopa Liidus, tõuseb arutelu põhiväärtuste ja -õiguste üle, sealhulgas digiõiguste üle üha teravamalt üles.

"Tööstuse, teadusuuringute ja energeetika komisjoni alla jäävad aga osalt ka digiteemad. See on Eesti profiil ja see on minu profiil. Ja naiste teemad on mulle isiklikult väga olulised olnud," rääkis Kaljurand ERR-ile.

Samuti sotsiaaldemokraatide fraktsiooni kuuluva Sven Mikseri esimene eelistus on välisasjade komisjon, sellele järgnevad rahvusvahelise kaubanduse komisjon, julgeoleku- ja kaitsekomisjon ning petitsioonide komisjon.

Seni ALDE nime kandnud fraktsiooni uueks nimeks saab Renew Europe ehk Uuenev Euroopa. Sinna kuuluvad Eesti saadikutest reformierakondlased Andrus Ansip ja Urmas Paet ning keskerakondlane Yana Toom.

Praegu Euroopa Komisjoni digitaalse ühtse turu valdkonna asepresidendi ametis olev Andrus Ansip tahab digiteemadega jätkata ka Euroopa Parlamendis. "Ma loodan, et ma saan parlamendis jätkata digitaalsete teemadega ja sellepärast ma olen avaldanud soovi liituda siseturu komisjoniga. Selle komisjoni pädevuses on enamus digitaalvaldkonda puudutavaid küsimusi. Minu teine eelistus oleks tööstuskomisjoniga liituda. Tööstuskomisjon tegeleb sageduste temaatikaga, aga samas ka küberturvalisusega," ütles Ansip.

Euroopa Parlamendis tööd jätkav Urmas Paet ütles, et tema huvi on sama, mis viimastel aastatel. "Mina olen avaldanud soovi jätkata tööd väliskomisjonis ja julgeoleku- ja kaitsekomisjonis ja asendusliikmena väliskaubanduse komisjonis," ütles Paet.

Samuti Euroopa Parlamendis tööd jätkav Yana Toom nimetas oma esimese eelistusena kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni.

"See on mu esimene prioriteet, sellest komisjonist läheb mingil määral läbi kogu seadusandlus, alates sõnavabadusest kuni diskrimineerimiseni," selgitas Toom. Järgmised Toomi soovid on sotsiaalkomisjon ja petitsioonide komisjon. "Reegel on kaks komisjoni, mul oli ka eelmises koosseisus kolm põhikohta, püüan muuta pretsedendi reegliks," ütles Toom.

EKRE poliitik Jaak Madison liitub Euroopa Parlamendis endise Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsiooniga, mis on samuti uuenenud. Uueks nimeks saab Madisoni sõnul tõenäoliselt Identiteedi ja Demokraatia fraktsioon.

Madisoni valdkonnaeelistused on põllumajanduskomisjon, kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjon, põhiseaduskomisjon ja välisasjade komisjon. Kõikide nende teemadega seonduvad Madisoni sõnul Eestile olulised küsimused.

"Me räägime põllumajandustoetustest, me räägime ebavõrdsusest Euroopa Liidus. Samal ajal me kindlasti võime rääkida ka põhiseadusest, millega haakuvad Lissaboni ja Maastrichti lepingud, millega on väga palju probleeme tekitatud Euroopa Liidus. Me räägime ka tsiviilõiguste komisjonist, kus me räägime migratsioonikriisi lahendamisest, erinevatest nägemustest, kus kindlasti ma olen suures vähemuses, arvestades peavoolu jõude Euroopa Parlamendis. Samuti välisasjad - kindlasti välisasjade nõukogus peaks olema esindatud need jõud, kes ütlevad, et Euroopa Liidul ei peagi olema välispoliitikas kõik seisukohad ühtsed, vaid meil on ka suveräänsed välispoliitikad, suveräänsed suhted Ameerika Ühendriikidega ja see on just nimelt see komisjon, kes seda poliitikat haldab," selgitas Madison.

Parlamendi liikmed pidid kolmapäevaks fraktsioonidele isiklikest eelistustest teada andma.

Igal fraktsioonil on vastavalt oma suurusele igas parlamendi komisjonis teatud hulk kohti. Mõni komisjon on rahvasaadikute seas populaarsem kui teine ja nii algavad nüüd läbirääkimised, mille käigus selgub, kes tegelikult soovitud koha saab ja kes peab täitma koha vähempopulaarsemas komisjonis.