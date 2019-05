Esimesest vahistamisest teatas Twitteris siseminister Christophe Castaner, hiljem kinnitas Pariisi prokuratuur ka teist vahistamist.

Politsei otsis plahvatuspaiga lähedal jalgrattaga sõitnud rohelise T-särgi, lühikeste pükste ja tumeda seljakotiga isikut.

Lõhkeseadeldis plahvatas reedel Lyoni ajaloolises keskuses kahe jalakäijate tänava ristumiskohas pagariäri ees. Prantsuse võimud uurivad plahvatust võimaliku terrorirünnakuna.

Lyoni linnapea endine siseminister Gerard Collomb ütles, et üks kahtlusalustest on IT-tudeng, kes peeti kinni bussist välja astudes.

"See on kergendus kõigile Lyoni elanikele. Usun, et see juhtum on lahendatud," ütles Collomb teleusutluses. "Kui tegemist oli võrgustikuga, siis on see tuvastatud."