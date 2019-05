Ratas kinnitas Stoltenbergile Eesti pühendumust NATO-le

Stoltenberg tänas Eestit kaht protsenti ületavate kaitsekulutuste eest, panuse eest missioonidel ja küberkaitse edendamisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

NATO on viimastel aastatel oluliselt suurendanud oma kohalolekut Balti regioonis.

Juunikuisel kaitseministrite kohtumisel tuleb arutlusele Eestile muret tegev õhukaitse.

"Õhukaitse on päevakorral. Õhukaitse alla kuulub see, mille me saame kohapeale paigutada, aga ka küsimus sellest, kuidas me saame kasutada kiiresti

täiendavaid erinevaid võimekusi, kui neid peaks vaja olema," ütles Stoltenberg.

"See, mis on juhtunud viimase kolme-nelja aasta jooksul, et meil on täna eFP (NATO pataljoni lahingugrupp - toim.), meil on täna õhuturve, on midagi, mida me viis-kuus aastat tagasi saime mõelda ainult oma soovunelmas. NATO ühtsus on Eesti jaoks tähtis, NATO tugevnemine on Eesti jaoks tähtis. Me rääkisime ka selle aasta tippkohtumisest ja loomulikult ma ütlesin ka seda, et õhukaitse on Eesti jaoks oluline lähemas perspektiivis," rääkis Ratas.