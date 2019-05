Salajasel hääletusel oli Kullerkupu ametisse kinnitamise poolt 58 ja vastu 19 saadikut. Üks saadik jäi erapooletuks ja 23 ei hääletanud. Kai Kullerkupp asub ametisse 1. septembrist.

Riigikohtu esimees Villu Kõve märkis kaaskirjas, et Kai Kullerkupp on lisaks pikaajalisele teenistusele kohtusüsteemis panustanud märkimisväärselt ka Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppetöösse, olles aastatel 2001–2015 tsiviilõiguse lektor.

Ta on osalenud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja asjaõigusseaduse kommenteeritud väljaannete koostamisel. Lisaks on ta avaldanud publikatsioone nii Eesti kui ka välismaa teadusajakirjades. Kullerkupp on kogenud ja tunnustatud jurist, kelle senine elu- ja töökogemus võimaldab tal oluliselt panustada riigikohtu tsiviilkolleegiumi töösse ja Eesti tsiviilõiguse edasiarendamisse, teatas riigikogu pressitalitus.

2005. aastal nimetas president Kai Kullerkupu teise astme kohtunikuks ning ta alustas tööd Tallinna ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumis. 2008. aastal asus Kullerkupp tööle Tartu ringkonnakohtu kohtunikuna, olles seejuures alates 2013. aastast sealse tsiviilkolleegiumi esimees.