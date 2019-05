Aivar Sõerdi hinnangul on riigieelarve seaduse muutmine lubamatu pettus

See võimaldab loobuda kohustusest et riigieelarvet võib lasta miinusesse ainult siis kui see kaetakse tulevaste aastate ülejäägiga. Valitsus hakkab alates 2021 järgima vaid nõuet et jooksva aasta eelarve peab olema tasakaalus. Eksrahandusminister, Reformierakondlane Aivar Sõerd ütles Indrek Kiislerile, et tegemist on lubamatu pettusega.