Valitsus korraldab idapiiriga tutvumiseks Kagu-Eestis väljasõiduistungi

Valitsuse pressinõunik ütles ERR-ile, et kavas on piiriga seotud teemasid kohapeal arutada ning lisaks on istungi päevakorras ka teised punktid. Kus täpsemalt valitsus nõu peab ja kus käiakse, on nõuniku sõnul veel lahtine.

Idapiiri rajamise väljaehitamise kallinemine varasemate kalkulatsioonidega võrreldes on valitsuses teemaks olnud pikka aega.

Siseminister Mart Helme juuni alguses riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et valitsus pole eelarvestrateegiasse idapiiri väljaehitamiseks ette nähtud summasid kirja pannud.

Minister lisas, et küll on aga olemas esialgne plaan kallimate hangete, näiteks seiretehnika soetamine, ajatamiseks ning alustada piiri ehitamist kohtades, kus ohuhinnang on kõige suurem.

Riigikontrolli mai lõpus avaldatud ülevaates leitakse, et kuigi idapiiri väljaehitamise maksumus on mõne aastaga kasvanud 71 miljonilt 320 miljonile, ei ole tegelikult kindlust, et see summa veelgi ei kasva.