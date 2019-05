Filipiinide teatel saadeti 2014. aastal Manilasse plastprügi ümbertöötlemise sildi all, kuid tegelikult oli suur osa prügist majapidamisjäätmed, mis ei olnud mõeldud ümbertöötlemiseks, vahendas BBC.

Manila põhjaosast Subici lahest Kanada poole teele asunud laeval on umbes 69 konteinerit umbes 1500 tonni prügiga. Filipiinide välisminister Teddy Locsin jr postitas reede hommikul Twitterisse fotod ja video sadamast lahkuvast laevast.

I'm crying. I'm gonna miss it so. Never mind. Another Filipino will find a way to import another batch. Boohoohoo. pic.twitter.com/RkdmhHPSdC