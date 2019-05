Salm asub ametisse 23. juulil, mil lõpeb praeguse direktori kolonel Rauno Sirgi kolmeaastane ametiaeg. Sirk jätkab rotatsiooni korras teenistust kaitseväes.

Luige sõnul peab kaitsevaldkonna hangete korraldus pidama sammu suurenenud mahtudega ja kaitseväe vajadustega. "Vajalik varustus ning tehnika peab jõudma kohale vastavalt vajadustele, plaanitule, õigeaegselt ning ettenähtud eelarves," ütles Luik ning tänas Sirki väga hea töö eest.

"Selleks, et kindlustada kaitsevägi kvaliteetsete teenustega nii hangete, taristu ehituse kui ka korrashoiu valdkonnas, on hädavajalik, et keskuse areng jätkuks," ütles Sirk, kelle sõnul on kaitseväe kiire areng peamine põhjus, mille tõttu on investeeringute maht võrreldes 2017. aastaga kasvanud märgatavalt.

Sirk ütles, et uue direktori suurim väljakutse on kaitseplaneerimise ja investeeringute sidumine ühtseks süsteemiks.

Salm ütles, et saab enda juhtimisse asutuse, mis on hästi käivitatud ja tõhusalt juhitud.

"Kaitseinvesteeringute keskuse eesmärk on tagada, et iga riigikaitsesse investeeritud euro, iga hange ning taristuobjekt tooks Eestile võimalikult palju sõjalist võimet," ütles ta.

Salm on kaitseministeeriumis töötanud 12 aastat. Selle aja jooksul on ta juhtinud kaitseinvesteeringute planeerimist ning töötanud NATO peakorteris relvastuskoostöö valdkonnas.

Salmil on suur rahvusvaheline kogemus. Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal juhtis ta Euroopa Kaitsefondi loomise läbirääkimisi, mille tulemusena investeerib Euroopa Liit järgmise seitsme aastal jooksul liikmesriikide relvastuse arendusse 13 miljardit eurot. Salmi eestvedamisel on Eestisse loodud NATO küberharjutusväljak ning käivitatud üleeuroopaline mehitamata maismaasõidukite arendamise projekt.

Kusti Salm on lõpetanud Tartu ülikooli riigiteaduste erialal, täiendanud ennast ärijuhtimise valdkonnas Hollandis ning relvastuskoostöö kursustel Prantsusmaal. Ta on läbinud ajateenistuse Tapal suurtükiväegrupis miinipildurina.

Kaitseinvesteeringute keskus alustas tööd 2017. aasta 1. jaanuaril. Keskuse ülesanne on kaitsevaldkonna hangete läbi viimine ning taristu planeerimine, arendus ja haldus. Keskuse loomine vabastas kaitseväe mittesõjalistest ülesannetest ning tõi kogu hanketegevuse ning kinnisvara arenduse ja halduse ühtse juhtimise alla.

Praegu on keskuse läbiviidavate hangete maht on üle 200 miljoni euro aastas, samuti on keskus Eesti riigiasutuste seas üks suuremaid kinnisvarahaldajaid. Keskuses töötab 132 töötajat.