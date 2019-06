Zelenski andis SBU-le kaks nädalalt varimajanduse tõkestamiseks

"Me ei räägi praegu meie isiklikest suhetest, vaid tõsisest vastutusest Ukraina rahva ees. Sina oled SBU esimehe kohusetäitja. Tahaksin, et sinust peaks sõbrana lugu mitte ainult mina, vaid Ukraina rahvas. Meil on väga vähe aega, et SBU uuesti käima lükata. Vajame tegelikke kriminaalasju. Peame võitlema salakaubaga," edastas Zelenski pressiteenistus esmaspäeval presidendi sõnad.

Ta ütles, et SBU töötajad peavad tõestama mitte ainult enda asjatundlikkust, vaid ka korralikkust. Seepärast on tähtis, et nad töötaksid Ukraina heaks, sõltumata presidendi nimest.

"On suur nõudmine õigluse järele. Peame ühiskonnale näitama, et SBU teeb tegelikku tööd. Tahaks, et kogu maailm näeks, et hakkasime Ukrainat ehitama puhtalt leheküljelt," märkis Zelenski.

Bakanov ütles, et riigi verd imevad salakaubavedu ja varimajandus tuleb välja juurida.

"SBU teeb kõik võimaliku, et täita teie ülesanded võimalikult kiiresti," märkis SBU ajutine juht, lubades edendada oma ametkonnas inimväärtusi.

"Oleme alati teineteisele tõtt rääkinud ega lubanud valetada teistelgi. Me ei ole mitte kunagi varastanud, lasknud varastada teistel ja jäime alati inimesteks. Mulle näib, et SBU töös peavad olema esmatähtsal kohal need samad väärtused. Me peame ükskõik mis asjaoludel jääma inimesteks," rõhutas Bakanov.