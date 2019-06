"Alustame sellest, et Donbass ja Krimm on Ukraina," ütles Zelenski usutluses Saksa ajalehele Bild.

Ukraina riigipea avaldas lootust, et Krimm naaseb peagi Ukraina koosseisu.

"Armastan Krimmi väga. Olen seal väga palju kordi olnud. See on oma ajaloo ja loodusega ainulaadne paik Ukrainas. Minu jaoks on Krimm alati olnud ja jääb Ukrainaks," sõnas Zelenski.

Esmaspäeval Pariisis Prantsuse presidendi Emmanuel Macorniga kohtunud Zelenski kohtus teisipäeval Berliinis Saksa kantsleri Angela Merkeliga ja presidendi Frank-Walter Steinmeieriga.

Zelenski arutas Bundestagi esimehega Vene-vastaseid sanktsioone

Ukraina president Volodõmõr Zelenski arutas teisipäeval Berliinis kohtumisel Bundestagi esimehe Wolfgang Schäublega Venemaa-vastaste sanktsioonide pikendamist ja Donbassi taristu taastamist.

"Me alustame Donbassi taastamist juba praegu ja siin saab Euroopa aidata. Me peame taastama koolid, lasteaiad ja teed, mida ei ole," säutsus Zelenski Schäublele öeldust tema pressiteenistus Twitteris.

Ukraina Berliini-saadik Andri Menõk märkis omalt poolt, et Bundestagi esimees nõuab sanktsioonide säilitamist kuni sõjategevuse lakkamiseni Ida-Ukrainas.

"President Zelenski erakordselt soodne kohtumine Bundestagi esimehe Wolfgang Schäublega, kes märkis: Venemaa-vastased sanktsioonid peavad säilima kuni sõjategevuse lakkamiseni Ida-Ukrainas," säutsus saadik.

Zelenski välistas kõnelused nn separatistidega

Zelenski välistas esmaspäeval läbirääkimised Donbassi nn separatistidega, kuid väljendas valmisolekut Donbassis rahu saavutamiseks kolmepoolse kontaktrühma formaadis läbi rääkida.

Ukraina kontaktrühma kuuluvad Ukraina, Venemaa ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE). Donbassi võitlejate esindajad, kellega Ukraina keeldub ametlikke kõnelusi pidamast, osalevad alarühmades peetavatel aruteludel.

Pariisis Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga antud ühisel pressikonverentsil reageeris Zelenski oma võõrustaja sõnadele "läbirääkimistest separatistidega".

"Mulle näib, et praegusel juhul on tegemist mõningase veaga. Me ei ole valmis separatistidega suhtlema. Nimelt nii, sest ma kuulsin tõlget. Me oleme valmis tegutsema Minski formaadis, jätkama suhteid Minski formaadis, lõpetama tule, olen seda mitu korda öelnud," täpsustas Ukraina riigipea.

Macron märkis omalt poolt, et ei kuulnud tõlget ja rääkis sellest, et tervitab Zelenski žeste tulistamise lõpetamiseks, mille ta tegi oma ametiaja esimestel päevil, samuti žeste elanikkonna suunas, mis elab separatistide aladel". Ma rääkisin elanikkonnast, mis elab okupeeritud aladel," selgitas Macron.

Zelenski pressisekretär Julia Mendel on öelnud, et Ukraina president näeb Donbassi konflikti põhjustajana Venemaad ega pea isehakanud Donetski ja Luganski nn rahvavabariike läbirääkimiste pooleks.

"President rõhutas veel kord Ukraina seisukohta, et kogu seda konflikti juhib Venemaa ja on Donbassi sõja põhjustaja. (...) Me räägime sellest, et nõndanimetatud Donetski ja Luganski sissivabariikide juhte ei ole olemas, on Venemaa, kes esindab agressorriiki, ja on kaks teist poolt (Ukraina ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon). Venemaa aga räägib, et on tema ja nõndanimetatud Donetski ja Luganski sissivabariikide juhid," selgitas Mendel 10. juunil Kiievis teabetunnis.

Zelenski pressisekretär rõhutas, et Ukraina kaitseb seisukohta, et kontaktrühmas "on vaid kolm poolt".

Moskva on korduvalt innustanud Kiievit otseläbirääkimistele separatistidega.

Zelenski: Venemaa vabastagu kõik kinni võetud ja vangistatud ukrainlased

Kõik Venemaa poolt kinni võetud ja vangistatud Ukraina kodanikud tuleb vabastada ning Moskva peab täitma ÜRO mereõiguse kohtu (ITLOS) otsust 24 Kertši väinas kinni võetud Ukraina meremehe vabastamise kohta, ütles president Zelenski esmaspäeval.

"Ma olen väga tänulik [Prantsuse] presidendile [Emmanuel] Macronile kinnivõetud ja vangistatud Ukraina kodanikele osutatud tähelepanu eest. Nad kõik tuleb võimalikult kiiresti vabastada. Venemaa peab täitma ka ITLOS-i otsust ja tagasi andma 24 Ukraina meremeest," ütles Zelenski Pariisis ühisel pressikonverentsil Macroniga.

Ta avaldas kindlust, et Venemaa seda ka teeb.

Ühtlasi tänas Ukraina president Prantsusmaad Venemaa tegude hukkamõistmise eest Aasovi merel ja Kertši väinas. "Me jätkame koostööd Prantsusmaa ja teiste partneritega, NATO liikmetega, turvalise meresõidu tagamiseks Mustal ja Aasovi merel ning laevade takistamatuks ligipääsuks Kertši väinas," sõnas ta.

Zelenski palus ühtlasi Prantsusmaal ja teistel lääneriikidel hoida Venemaal sanktsioonisurvet.

"Ukraina rahvas usaldas mulle ülesande otsida Minski läbirääkimisprotsessis keerulisi kompromisse. Sõja lõpetamine ja annekteeritud Ukraina alade tagasinõudmine on minu peamine prioriteet. Aga ma mõistan, et rahu ei ole võimalik sõjaliselt jalule seada," lausus Ukraina riigipea.

"Ainus viis seda teha on läbi diplomaatilise ja sanktsioonisurve ja ma palun seda jätkata," lausus Zelenski, kelle sõnul võiks sellele kaasa aidata Prantsusmaa tänavune eesistumine juhtivate tööstusriikide ühenduses G7.

Kreml: Putin alustab kohtumist Zelenskiga "õigetest lausetest"

Kreml nägi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnu selle kohta, et võimalikul kohtumisel oma Vene ametivenna Vladimir Putiniga tõstatab ta esimesena Krimmi ja Donbassi okupatsiooni küsimuse, ütles Putini pressiesindaja Dmitri Peskov teisipäeval

"Me oleme tõepoolest näinud Ukraina presidendi sõnu, mida ta ütles ühes usutluses," sõnas Peskov ajakirjanikele.

"Mul puudub kahtlus, et president Putin alustab suhtlust alati õigete lausetega. Juhul, kui selline kohtumine peaks kunagi aset leidma, ei kahtle ma, et ta alustab suhtlust õigetest lausetest," märkis ta.

Kremli pressisekretär märkis, et Donbassi kuuluvust tuleb arutada selle piirkonna elanikega.

"Mis puutub Donbassi, siis seda ilmselt tuleks rääkida mitte Putini, vaid Donbassi elanikega. Nemad on vahetud asjaosalised," sõnas Peskov.

"Krimmist ei ole aga üldse eriti midagi rääkida," lisas ta.