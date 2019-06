Zelenski jäljendab tööhoone kolimisplaaniga oma komöödiasarja tegelaskuju

Zelenski kuulsas komöödisarjas, mis räägib sellest kuidas kooliõpetajast saab ootamatult Ukraina president, otsustab peategelane Vassil Holoborodko võimule saades loobuda kõigepealt uhkest autokolonnist ning käita tööl jalgrattaga. Lisaks otsustab ta viia presidendi kantselei viia Kiievi kesklinnast eemale, et Ukraina pealinnas ummikuid vähendada, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

Autokolonnist Zelenski päriselus loobunud ei ole, kuid autode arvu on kärbitud küll - kui varem oli Ukraina riigipea autokolonnis kaheksa sõidukit, siis nüüd koosneb see kahest autost. Zelenski on nimelt nüüd ka ise tunnistanud, et jalgrattaga tööle tulek pole presidendiks olles paraku julgeolekukaalutlustel võimalik.

Teist president Holoborodko otsust on president Zelenski aga ka tegelikkuses - osaliselt - kordamas.

Nimelt tahab Zelenski viia presidendi administratsiooni pikaaegsest asukohast Bankova tänavalt Euroopa väljakul asuvasse konverentsikeskusse Ukraina Maja. Selle otsuse puhul on aga veidraks asjaoluks see, et Ukraina Maja asub samuti kesklinnas ning presidendi administratsiooni kolimine sellesse hoonesse võib Kiievi liiklust hakata veelgi rohkem häirima.

Zelenski peamiseks vastuargumendiks on väide, et suurest ja uhkest Bankova tänava hoonest loobumine ning kolimine "euroopalikku" klaasist seintega konverentsikeskusse peaks sümboliseerima ka sisu muutumist. Ehk siis võimu suuremat avatust ja läbipaistvust. Bankova tänava hoonest võiks aga presidendi arvates saada muuseum.

Kolimisplaani tutvustamiseks on presidendi administratsioon avaldanud ka video.