Zelenski tõusu ette näinud vaatleja ennustab nüüd kiiret kukkumist

Ukraina kohalik poliitik ja poliitikavaatleja, kes ühena esimestest prognoosis Volodõmõr Zelenski kiiret tähelendu ja presidendiks saamist, prognoosib nüüd, et Zelenski suur toetus kauaks püsima ei jää.

41-aastane endine telekoonik Zelenski, kes aprillis võitis ülekaalukalt presidendivalimised, sai juulikuistel valimistel oma parteile ka enamuse ülemraadas.

Endine Sumõ linnavolinik Viktor Bobõrenko, kes juhib nüüd kohalike omavalitsuste küsimustele pühenduvat mõttekoda, oli ilmselt esimene inimene, kes Zelenski poliitilist tõusu 2015. aasta detsembris avaldatud arvamusartiklis üsna täpselt ette nägi.

Nüüd aga usub ta, et Zelenski hääletatakse ametist maha lähema viie aasta jooksul ning et presidendi reiting kukub ühekohaliseks.

"Kui Zelenski oli varem artist, kes mängis rolli, siis nüüd on ta muutumas poisist kellekski, kes mõistab, milline võim tal on," rääkis Bobõrenko Reutersile.

"Ning see võim seisneb Ukraina inimeste usus imesse. Me ei lähe kirikusse, me läheme televisiooni. Televiisorist nägid nad ikooni, mille poole palvetada," jätkas ta.

Babõrenko selgitas, et Zelenski on silmitsi täpselt samade asjadega nagu tema eelkäijad. Paljud valijad ootavad Zelenskilt küttekulude langetamist ja palga- ja pensionitõusu. Sellised kulutused aga oleksid hetkel selges vastuolus reformilubadustega, mis on antud rahvusvahelistele võlausaldajatele. Samuti saab Zelenskil olema keeruline teostada lubadust lõpetada sõjaline konflikt Donbassis.

Bobõrenko on olnud varem edukas ka teiste Ukraina poliitikute tulevikku ennustades. Näiteks mõni kuu pärast seda, kui Viktor Janukovitš 2010. aastal presidendiks sai, ütles Bobõrenko, et presidenti võib oodata ees Rumeenia diktaatori Nicolae Ceacescu saatus. Janukovitšil läks ainult natuke paremini kui Ceacescul 1989. aastal - Janukovitš põgenes 2014. aastal Venemaale.