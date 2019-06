ERR Kiievis: analüütikute sõnul ei pruugi Zelenski partei parlamendis enamust saada

Ukraina parlamenti valitakse segasüsteemi järgi: 450 saadikust pooled valitakse parteinimekirjadest, ülejaanud 225 valimisringkondadest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viimaste päevade uudis on, et president Zelenski partei Rahva Teener võib saada üle 51 protsendi häältest.

"Kui vaadata parteinimekirju, on see 225 saadikut. Kui matemaatiliselt lugeda, siis uuringu järgi saavad nad 123-124 saadikukohta. Aga see ei ole enamus," ütles uurimiskeskuse Socis projektijuht Oleksandr Tšaškovski.

"Rahva Teenri tulemused: me näeme väga tugevat tulemust proportsionaalses komponendis - 51,3 protsenti. Ringkondades aga võib olukord olla hoopis teine. Saada enamus majoritaarsetes ringkondades on väga-väga raske," selgitas Ukraina valijate komitee esimees Oleksii Košel.

Võitlus käib ka valimiste kuupäeva üle. Ukraina põhiseaduskohus vaatab praegu läbi opositsiooni kaebust annuleerida presidendi ukaas parlamendi laialisaatmisest ja erakorraliste valimiste korraldamisest.

"Rahva Teenri partei jaoks ei ole olukord ringkondades eriti hea. Nende jaoks oleks väga tähtis, et valimised toimuksid 21. juulil, sest see oleks nagu presidendivalimiste järelkaja, tuleksid uued näod ja iga kandidaat, kes tuleb ringkonda kandideerima, saab kohe automaatselt üheks liidritest," kommenteeris Košel.

Aga isegi kui presidendi partei Rahva Teener saab parlamendis enamuse, ei garanteeri see Ukrainale poliitilist stabiilsust.

"Pole välistatud, et nende jõudude seas, kes toetavad Zelenskit, puhkeb parlamendivalimiste pärast sisetüli. Pole ka välistatud, et Zelenski ja Kolomoiski vahel mesinädalad lõpevad ja tekib vastuolu," arvas MTÜ Democracy House ekspert Eugen Jarošenko.

"Ma ei tahaks väga, et mingi poliitiline partei olenemata selle nimetusest, saaks parlamendis üle 50 protsendi häältest. Mida tugevam on opositsioon, seda paremini töötab valitsemise ja vastukaalu süsteem. See on parem nii parlamendi kui ka kogu kogukonna jaoks," ütles Košel.

Erakorralised parlamendivalimised Ukrainas peaksid toimuma k21. juulil kui põhiseaduskohus neid ei annuleri.